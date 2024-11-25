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Госдума рассмотрит проект о сохранении рабочих мест за бойцами СВО - РИА Новости, 25.11.2024
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19:47 25.11.2024 (обновлено: 19:52 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/svo-1985657912.html
Госдума рассмотрит проект о сохранении рабочих мест за бойцами СВО
Госдума рассмотрит проект о сохранении рабочих мест за бойцами СВО - РИА Новости, 25.11.2024
Госдума рассмотрит проект о сохранении рабочих мест за бойцами СВО
Госдума рассмотрит в среду в первом чтении законопроект о сохранении рабочих мест за бойцами СВО на весь период службы по контракту, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T19:47
2024-11-25T19:52
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общество
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михаил мишустин
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Госдума рассмотрит в среду в первом чтении законопроект о сохранении рабочих мест за бойцами СВО на весь период службы по контракту, сообщил РИА Новости источник в ГД. "Пленарное заседание 27 ноября: Об усилении защиты трудовых прав участников СВО и членов их семей (№ 758144-8 "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации", первое чтение)", - сообщил источник. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что до этого такая мера действовала только в течение года, а теперь трудовой договор будет приостанавливаться на весь период прохождения военной службы. Также продлеваются и гарантии для супругов военнослужащих. В пояснительной записке к проекту отмечается, что отсутствие законодательно установленной возможности сохранять рабочие места для работников, заключивших контракт о прохождении военной службы на срок более одного года, может привести к увольнению таких работников и невозможности реализовать для них меры социальной поддержки. При этом граждане могут по своему выбору заключить контракты о прохождении военной службы на сроки: до одного года, один, два или три года. Предложенное законопроектом изменение позволит приостанавливать действие трудового договора на весь период прохождения работником военной службы по контракту независимо от срока, на который заключен контракт, - отмечается в пояснительной записке.
https://realty.ria.ru/20241120/komitet-1984817917.html
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общество, россия, михаил мишустин, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Госдума рассмотрит проект о сохранении рабочих мест за бойцами СВО

ГД рассмотрит проект о сохранении рабочих мест за служащими по контракту на СВО

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Госдума рассмотрит в среду в первом чтении законопроект о сохранении рабочих мест за бойцами СВО на весь период службы по контракту, сообщил РИА Новости источник в ГД.
"Пленарное заседание 27 ноября: Об усилении защиты трудовых прав участников СВО и членов их семей (№ 758144-8 "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации", первое чтение)", - сообщил источник.
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Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что до этого такая мера действовала только в течение года, а теперь трудовой договор будет приостанавливаться на весь период прохождения военной службы. Также продлеваются и гарантии для супругов военнослужащих.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что отсутствие законодательно установленной возможности сохранять рабочие места для работников, заключивших контракт о прохождении военной службы на срок более одного года, может привести к увольнению таких работников и невозможности реализовать для них меры социальной поддержки.
При этом граждане могут по своему выбору заключить контракты о прохождении военной службы на сроки: до одного года, один, два или три года. Предложенное законопроектом изменение позволит приостанавливать действие трудового договора на весь период прохождения работником военной службы по контракту независимо от срока, на который заключен контракт, - отмечается в пояснительной записке.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
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