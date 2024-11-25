https://ria.ru/20241125/svo-1985588058.html

Депутат парламента Дагестана отправится на СВО по контракту

Депутат парламента Дагестана отправится на СВО по контракту - РИА Новости, 25.11.2024

Депутат парламента Дагестана отправится на СВО по контракту

Депутат народного собрания (парламента) Дагестана Ислам Гусейханов ("Справедливая Россия - За правду") заключил контракт с Минобороны РФ и во вторник отправится РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T14:38

2024-11-25T14:38

2024-11-25T14:38

министерство обороны рф (минобороны рф)

общество

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МАХАЧКАЛА, 25 ноя - РИА Новости. Депутат народного собрания (парламента) Дагестана Ислам Гусейханов ("Справедливая Россия - За правду") заключил контракт с Минобороны РФ и во вторник отправится в зону специальной военной операции, сообщил спикер парламента республики Заур Аскендеров. "Наш коллега Гусейханов Ислам Гамзатович подписал контракт с министерством обороны и завтра уже отбывает в зону специальной военной операции", – сказал Аскендеров на сессии парламента. Он отметил, что Гусейханов с начала спецоперации активно оказывал гуманитарную помощь военнослужащим, неоднократно выезжал в зону СВО.

https://ria.ru/20240731/vyplata-1963097422.html

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2024

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министерство обороны рф (минобороны рф), общество