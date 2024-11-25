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Депутат парламента Дагестана отправится на СВО по контракту - РИА Новости, 25.11.2024
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14:38 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/svo-1985588058.html
Депутат парламента Дагестана отправится на СВО по контракту
Депутат парламента Дагестана отправится на СВО по контракту - РИА Новости, 25.11.2024
Депутат парламента Дагестана отправится на СВО по контракту
Депутат народного собрания (парламента) Дагестана Ислам Гусейханов ("Справедливая Россия - За правду") заключил контракт с Минобороны РФ и во вторник отправится РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T14:38
2024-11-25T14:38
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
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МАХАЧКАЛА, 25 ноя - РИА Новости. Депутат народного собрания (парламента) Дагестана Ислам Гусейханов ("Справедливая Россия - За правду") заключил контракт с Минобороны РФ и во вторник отправится в зону специальной военной операции, сообщил спикер парламента республики Заур Аскендеров. "Наш коллега Гусейханов Ислам Гамзатович подписал контракт с министерством обороны и завтра уже отбывает в зону специальной военной операции", – сказал Аскендеров на сессии парламента. Он отметил, что Гусейханов с начала спецоперации активно оказывал гуманитарную помощь военнослужащим, неоднократно выезжал в зону СВО.
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министерство обороны рф (минобороны рф), общество
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Общество
Депутат парламента Дагестана отправится на СВО по контракту

Депутат парламента Дагестана Гусейханов отправится на СВО по контракту

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 25 ноя - РИА Новости. Депутат народного собрания (парламента) Дагестана Ислам Гусейханов ("Справедливая Россия - За правду") заключил контракт с Минобороны РФ и во вторник отправится в зону специальной военной операции, сообщил спикер парламента республики Заур Аскендеров.
"Наш коллега Гусейханов Ислам Гамзатович подписал контракт с министерством обороны и завтра уже отбывает в зону специальной военной операции", – сказал Аскендеров на сессии парламента.
Он отметил, что Гусейханов с начала спецоперации активно оказывал гуманитарную помощь военнослужащим, неоднократно выезжал в зону СВО.
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