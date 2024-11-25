https://ria.ru/20241125/svo-1985588058.html
Депутат парламента Дагестана отправится на СВО по контракту
Депутат парламента Дагестана отправится на СВО по контракту - РИА Новости, 25.11.2024
Депутат парламента Дагестана отправится на СВО по контракту
Депутат народного собрания (парламента) Дагестана Ислам Гусейханов ("Справедливая Россия - За правду") заключил контракт с Минобороны РФ и во вторник отправится РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T14:38
2024-11-25T14:38
2024-11-25T14:38
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
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МАХАЧКАЛА, 25 ноя - РИА Новости. Депутат народного собрания (парламента) Дагестана Ислам Гусейханов ("Справедливая Россия - За правду") заключил контракт с Минобороны РФ и во вторник отправится в зону специальной военной операции, сообщил спикер парламента республики Заур Аскендеров. "Наш коллега Гусейханов Ислам Гамзатович подписал контракт с министерством обороны и завтра уже отбывает в зону специальной военной операции", – сказал Аскендеров на сессии парламента. Он отметил, что Гусейханов с начала спецоперации активно оказывал гуманитарную помощь военнослужащим, неоднократно выезжал в зону СВО.
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министерство обороны рф (минобороны рф), общество
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Общество
Депутат парламента Дагестана отправится на СВО по контракту
Депутат парламента Дагестана Гусейханов отправится на СВО по контракту
МАХАЧКАЛА, 25 ноя - РИА Новости. Депутат народного собрания (парламента) Дагестана Ислам Гусейханов ("Справедливая Россия - За правду") заключил контракт с Минобороны РФ и во вторник отправится в зону специальной военной операции, сообщил спикер парламента республики Заур Аскендеров.
"Наш коллега Гусейханов Ислам Гамзатович подписал контракт с министерством обороны и завтра уже отбывает в зону специальной военной операции", – сказал Аскендеров на сессии парламента.
Он отметил, что Гусейханов с начала спецоперации активно оказывал гуманитарную помощь военнослужащим, неоднократно выезжал в зону СВО.