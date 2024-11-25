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Жителей Волгоградской области задержали за похищение участника СВО

Жителей Волгоградской области задержали за похищение участника СВО - РИА Новости, 25.11.2024

Жителей Волгоградской области задержали за похищение участника СВО

Правоохранители задержали двух жителей Волгоградской области, подозреваемых в похищении участника СВО и вымогательстве у него около 1,5 миллиона рублей,... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T13:39

2024-11-25T13:39

2024-11-25T13:39

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волгоградская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя - РИА Новости. Правоохранители задержали двух жителей Волгоградской области, подозреваемых в похищении участника СВО и вымогательстве у него около 1,5 миллиона рублей, сообщило СУСК России по региону. "По данным следствия, вечером 22 ноября 2024 года подозреваемые прибыли в рабочий поселок Городище, где назначили встречу ранее знакомому местному жителю, участнику специальной военной операции, который в настоящее время проходит лечение... При этом один из фигурантов оставался за рулем автомобиля, а второй - отправился на разговор с потерпевшим, у которого стал вымогать денежные средства в размере около полутора миллионов рублей, якобы ранее похищенные мужчиной", - говорится в сообщении. Впоследствии злоумышленник сопроводил жертву до машины, силой усадил в салон и заблокировал двери. Потерпевший попытался позвонить, чтобы сообщить о преступлении, однако сообщники отобрали у него телефон и несколько раз ударили мужчину по голове, отметили в СУСК. Когда подозреваемые остановили автомобиль, чтобы установить на него ранее снятые регистрационные номера, потерпевший выбрался из машины и успел забежать в ближайший ломбард, где стал просить о помощи. Злоумышленники скрылись. В настоящее время они задержаны. Уголовное дело возбуждено по статьям о похищении человека и вымогательстве. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20241105/banda-1981865775.html

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россия

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происшествия, авто, волгоградская область, россия, городище