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"Партизанил еще в тылу у фашистов". Зачем 94-летний ветеран едет в зону СВО - РИА Новости, 25.11.2024
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Надежные люди
 
08:00 25.11.2024 (обновлено: 08:03 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/svo-1985170817.html
"Партизанил еще в тылу у фашистов". Зачем 94-летний ветеран едет в зону СВО
"Партизанил еще в тылу у фашистов". Зачем 94-летний ветеран едет в зону СВО - РИА Новости, 25.11.2024
"Партизанил еще в тылу у фашистов". Зачем 94-летний ветеран едет в зону СВО
Пережил оккупацию и вернулся в Донбасс спустя 80 лет — участник Великой Отечественной войны Анатолий Филиппович Алешкин, несмотря на преклонный возраст, уже... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T08:00
2024-11-25T08:03
надежные люди
новый уренгой
донбасс
лисичанск
молодая гвардия
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. Пережил оккупацию и вернулся в Донбасс спустя 80 лет — участник Великой Отечественной войны Анатолий Филиппович Алешкин, несмотря на преклонный возраст, уже четвертый раз отправляется в зону спецоперации. На этот раз в родной Лисичанск. О том, как ветеран участвовал в партизанском движении и чем сейчас помогает военным, — в материале РИА Новости."Старый коммунист"Анатолий Филиппович на днях вылетает из Нового Уренгоя в Москву, а оттуда вместе с помощником Александром погонит в ЛНР новенькую "Газель". Преодолевать такие расстояния ветерану не впервой: ранее он побывал в Первомайском, Стаханове и Волновахе."Я же старый коммунист и привык быть там, где труднее всего, — объясняет пенсионер. — Это еще Ленин завещал, поэтому по возможности стараюсь помогать людям, оказавшимся в сложной ситуации. Конечно, возраст берет свое, бывает очень тяжело, но я повторяю себе: "Алешкин, не сдавайся, отлеживаться еще рано".Кроме автомобиля, приобретенного на средства местного предпринимателя Олега Ситникова, в зону СВО поедет уже 23-я по счету фура, которую в Новом Уренгое загрузили 700 коробками с одеждой, продуктами, вещами, необходимыми в зоне боевых действий."Мы с Анатолием Филипповичем состоим в общественной организации "Ветераны Великой Отечественной войны" и помогаем людям уже несколько лет, — добавляет водитель и помощник Алешкина Александр. — У нас есть спонсоры, сотрудничаем с депутатами. Отправили на фронт более ста тонн грузов: от масксетей и аккумуляторов до машин и мотоциклов эндуро".В Лисичанске волонтеров встретит глава города. Там вместе решат, что передать военным, что — гражданским."Когда первый раз приехал в только что освобожденный Первомайск, люди в буквальном смысле были раздеты, разуты и голодны, — вспоминает ветеран. — Наша помощь их очень выручила. Ощущения от того, что ты кому-то сделал добро, непередаваемы".Быстрое взрослениеАлешкин родился и вырос в Лисичанском районе тогда еще Донецкой области Украинской ССР. Трудно детство закалило его характер."Когда началась Великая Отечественная, мне было всего десять лет, — рассказывает пенсионер. — Первая оккупация продлилась недолго — всего 14 часов, после чего фашистов разгромили. А вот второй раз они задержались на нашей земле на два года".Став свидетелем учиненных нацистами жестоких расправ, мальчик решил примкнуть к партизанскому движению."Никогда не забуду, как гитлеровцы заставили одну еврейку вырыть себе могилу, а потом, угрожая автоматами, вынудили ее детей закопать мать живьем, — говорит Анатолий Филиппович. — Не раз видел, как насиловали и убивали девушек и женщин. А однажды пытались застрелить мою мать: солдат уже навел на нее оружие, но другой его остановил. После этого я уже ничего не боялся и готов был отдать жизнь за Победу".Молодая гвардияМаленький Толя несколько раз перевозил и передавал партизанам взрывчатку. Причем действовал через местных старосту и полицая. По его словам, те успешно играли роль пособников вермахта, а на самом деле активно помогали подполью."Когда фашисты отступали, мы взорвали мост, и целый полк оказался в западне. Их уничтожила советская авиация, — продолжает Алешкин. — В общей сложности мы спасли сотни, если не тысячи жизней. Если бы это все видел Фадеев (военный корреспондент и писатель, автор знаменитого романа о молодежной подпольной организации в оккупированном немцами Краснодоне. — Прим. ред.), он мог бы смело написать еще одну "Молодую гвардию".Также юный Толя рыл окопы, строил блиндажи, принимал участие в захоронении погибших воинов и разминировании освобожденных территорий."В ноябре 1944-го отряду саперов выделили в помощь 12 мальчишек, в том числе и меня, — добавляет Анатолий Филиппович. — Но в тот день я немного замешкался возле полевой кухни: ждал своей очереди за тарелкой и ложкой, ведь посуды на всех не хватало. А семеро моих друзей побежали к саперам, работавшим неподалеку".Вдруг раздался оглушительный взрыв. Алешкин сразу понял, что произошло, и со всех ног бросился через поле, над которым медленно оседала пыль. Первым увидел обезглавленное тело лучшего друга. Потом собирал останки других ребят."Плакал навзрыд, цепенея от ужаса и тяжести утраты, — вспоминает ветеран. — Проклинал мины, войну и весь мир за эту чудовищную несправедливость".Почетный гражданинПосле войны Алешкин еще несколько десятилетий прожил в Донбассе. Окончил школу, работал бригадиром молочно-товарной фермы местного совхоза. Участвовал в общественной деятельности, возглавлял комсомольскую организацию.Затем в Харькове выучился на агронома. Вернулся в Лисичанск и продолжил трудиться в родном совхозе агрономом-плодоовощеводом. Его выбрали секретарем парторганизации.В конце 1980-х перебрался на Ямал, в Новый Уренгой. Занимался вопросами снабжения, заведовал фермами. Был замдиректора в одном из совхозов.Выйдя на пенсию (общий трудовой стаж — свыше 50 лет), стал активно помогать ветеранам войны и труда. За несколько лет построил более ста гаражей для них, открыл четыре музея боевой и трудовой славы. За заслуги перед городом и регионом ему присвоили звание "Почетный гражданин".Анатолий Филиппович до сих пор регулярно выступает перед школьниками и студентами, старается привить им любовь к Родине. "Из ветеранов Великой Отечественной войны в районе я остался один, — говорит он. — Поэтому груз ответственности за воспитание молодого поколения сейчас на мне — вдвойне".Родному Донбассу Алешкин помогал и после событий на Майдане — с весны 2014-го. Собирал и отправлял гуманитарную помощь пострадавшим от боевых действий мирным жителям. Не забывал и про ополченцев. У него более 20 благодарственных писем от местных властей.
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новый уренгой, донбасс, лисичанск, молодая гвардия
Надежные люди, Новый Уренгой, Донбасс, Лисичанск, Молодая гвардия
"Партизанил еще в тылу у фашистов". Зачем 94-летний ветеран едет в зону СВО

Ветеран ВОВ с Ямала ездит на передовую в ЛНР помогать бойцам

© Фото : Предоставлено Анатолием АлешкинымАнатолий Алешкин на фоне сгоревшего танка
Анатолий Алешкин на фоне сгоревшего танка - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Фото : Предоставлено Анатолием Алешкиным
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. Пережил оккупацию и вернулся в Донбасс спустя 80 лет — участник Великой Отечественной войны Анатолий Филиппович Алешкин, несмотря на преклонный возраст, уже четвертый раз отправляется в зону спецоперации. На этот раз в родной Лисичанск. О том, как ветеран участвовал в партизанском движении и чем сейчас помогает военным, — в материале РИА Новости.

"Старый коммунист"

Анатолий Филиппович на днях вылетает из Нового Уренгоя в Москву, а оттуда вместе с помощником Александром погонит в ЛНР новенькую "Газель". Преодолевать такие расстояния ветерану не впервой: ранее он побывал в Первомайском, Стаханове и Волновахе.
"Я же старый коммунист и привык быть там, где труднее всего, — объясняет пенсионер. — Это еще Ленин завещал, поэтому по возможности стараюсь помогать людям, оказавшимся в сложной ситуации. Конечно, возраст берет свое, бывает очень тяжело, но я повторяю себе: "Алешкин, не сдавайся, отлеживаться еще рано".
© Фото : Предоставлено Анатолием АлешкинымАнатолий Алешкин с волонтерами в самолете
Анатолий Алешкин с волонтерами в свмолете - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Фото : Предоставлено Анатолием Алешкиным
Анатолий Алешкин с волонтерами в самолете
Кроме автомобиля, приобретенного на средства местного предпринимателя Олега Ситникова, в зону СВО поедет уже 23-я по счету фура, которую в Новом Уренгое загрузили 700 коробками с одеждой, продуктами, вещами, необходимыми в зоне боевых действий.
"Мы с Анатолием Филипповичем состоим в общественной организации "Ветераны Великой Отечественной войны" и помогаем людям уже несколько лет, — добавляет водитель и помощник Алешкина Александр. — У нас есть спонсоры, сотрудничаем с депутатами. Отправили на фронт более ста тонн грузов: от масксетей и аккумуляторов до машин и мотоциклов эндуро".
В Лисичанске волонтеров встретит глава города. Там вместе решат, что передать военным, что — гражданским.
"Когда первый раз приехал в только что освобожденный Первомайск, люди в буквальном смысле были раздеты, разуты и голодны, — вспоминает ветеран. — Наша помощь их очень выручила. Ощущения от того, что ты кому-то сделал добро, непередаваемы".
© Фото : Предоставлено Анатолием АлешкинымАнатолий Филиппович в зоне СВО
Анатолий Филиппович в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Фото : Предоставлено Анатолием Алешкиным
Анатолий Филиппович в зоне СВО

Быстрое взросление

Алешкин родился и вырос в Лисичанском районе тогда еще Донецкой области Украинской ССР. Трудно детство закалило его характер.
"Когда началась Великая Отечественная, мне было всего десять лет, — рассказывает пенсионер. — Первая оккупация продлилась недолго — всего 14 часов, после чего фашистов разгромили. А вот второй раз они задержались на нашей земле на два года".
Став свидетелем учиненных нацистами жестоких расправ, мальчик решил примкнуть к партизанскому движению.
© Фото : Предоставлено Анатолием АлешкинымПо дороге в зону СВО
По дороге в зону СВО - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Фото : Предоставлено Анатолием Алешкиным
По дороге в зону СВО
"Никогда не забуду, как гитлеровцы заставили одну еврейку вырыть себе могилу, а потом, угрожая автоматами, вынудили ее детей закопать мать живьем, — говорит Анатолий Филиппович. — Не раз видел, как насиловали и убивали девушек и женщин. А однажды пытались застрелить мою мать: солдат уже навел на нее оружие, но другой его остановил. После этого я уже ничего не боялся и готов был отдать жизнь за Победу".

Молодая гвардия

Маленький Толя несколько раз перевозил и передавал партизанам взрывчатку. Причем действовал через местных старосту и полицая. По его словам, те успешно играли роль пособников вермахта, а на самом деле активно помогали подполью.
"Когда фашисты отступали, мы взорвали мост, и целый полк оказался в западне. Их уничтожила советская авиация, — продолжает Алешкин. — В общей сложности мы спасли сотни, если не тысячи жизней. Если бы это все видел Фадеев (военный корреспондент и писатель, автор знаменитого романа о молодежной подпольной организации в оккупированном немцами Краснодоне. — Прим. ред.), он мог бы смело написать еще одну "Молодую гвардию".
© Фото : Предоставлено Анатолием АлешкинымАнатолий Алешкин в Луганске
Анатолий Алешкин в Луганске - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Фото : Предоставлено Анатолием Алешкиным
Анатолий Алешкин в Луганске
Также юный Толя рыл окопы, строил блиндажи, принимал участие в захоронении погибших воинов и разминировании освобожденных территорий.
"В ноябре 1944-го отряду саперов выделили в помощь 12 мальчишек, в том числе и меня, — добавляет Анатолий Филиппович. — Но в тот день я немного замешкался возле полевой кухни: ждал своей очереди за тарелкой и ложкой, ведь посуды на всех не хватало. А семеро моих друзей побежали к саперам, работавшим неподалеку".
Вдруг раздался оглушительный взрыв. Алешкин сразу понял, что произошло, и со всех ног бросился через поле, над которым медленно оседала пыль. Первым увидел обезглавленное тело лучшего друга. Потом собирал останки других ребят.
"Плакал навзрыд, цепенея от ужаса и тяжести утраты, — вспоминает ветеран. — Проклинал мины, войну и весь мир за эту чудовищную несправедливость".
© Фото : Предоставлено Анатолием АлешкинымАнатолий Алешкин с дочерью у памятника танкистам
Анатолий Алешкин с дочерью у памятника танкистам - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Фото : Предоставлено Анатолием Алешкиным
Анатолий Алешкин с дочерью у памятника танкистам

Почетный гражданин

После войны Алешкин еще несколько десятилетий прожил в Донбассе. Окончил школу, работал бригадиром молочно-товарной фермы местного совхоза. Участвовал в общественной деятельности, возглавлял комсомольскую организацию.
Затем в Харькове выучился на агронома. Вернулся в Лисичанск и продолжил трудиться в родном совхозе агрономом-плодоовощеводом. Его выбрали секретарем парторганизации.
В конце 1980-х перебрался на Ямал, в Новый Уренгой. Занимался вопросами снабжения, заведовал фермами. Был замдиректора в одном из совхозов.
© Фото : Предоставлено Анатолием АлешкинымАнатолий Филлиппович Алешкин
Анатолий Филлиппович Алешкин - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Фото : Предоставлено Анатолием Алешкиным
Анатолий Филлиппович Алешкин
Выйдя на пенсию (общий трудовой стаж — свыше 50 лет), стал активно помогать ветеранам войны и труда. За несколько лет построил более ста гаражей для них, открыл четыре музея боевой и трудовой славы. За заслуги перед городом и регионом ему присвоили звание "Почетный гражданин".
Анатолий Филиппович до сих пор регулярно выступает перед школьниками и студентами, старается привить им любовь к Родине. "Из ветеранов Великой Отечественной войны в районе я остался один, — говорит он. — Поэтому груз ответственности за воспитание молодого поколения сейчас на мне — вдвойне".
Родному Донбассу Алешкин помогал и после событий на Майдане — с весны 2014-го. Собирал и отправлял гуманитарную помощь пострадавшим от боевых действий мирным жителям. Не забывал и про ополченцев. У него более 20 благодарственных писем от местных властей.
 
Надежные людиНовый УренгойДонбассЛисичанскМолодая гвардия
 
 
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