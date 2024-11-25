https://ria.ru/20241125/starets-1985613386.html

"Все решится в 2025 году". Что предрекал России известный афонский старец

"Все решится в 2025 году". Что предрекал России известный афонский старец - РИА Новости, 25.11.2024

"Все решится в 2025 году". Что предрекал России известный афонский старец

Память о старце Стефане Карульском до сих пор жива как на Афоне, так и в светском мире. Главным образом – благодаря его пророчествам, которые уже начали... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T16:10

2024-11-25T16:10

2024-11-25T16:10

афон (гора)

сербия

россия

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Память о старце Стефане Карульском до сих пор жива как на Афоне, так и в светском мире. Главным образом – благодаря его пророчествам, которые уже начали сбываться с поразительной точностью.Серб по рождению, русский по духуОдин из его друзей говорил: "Отче Стефан не смог бы простить себя на том свете, если бы не записывал все, что видел". А видел он, как оказалось, многое. Для афонских подвижник прозорливость – не редкость. Но думал ли мальчик из далекой славянской страны, что когда-нибудь станет одним из провидцев Святой Горы.Будущий архимандрит Стефан Карульский (в миру - Стефан Милкович) родился в Сербии в 1922-м. Поступил в сельскохозяйственный техникум и по окончании учебы несколько лет работал агрономом.Однако затем неожиданно понял, в чем заключалось его истинное призвание. Взращивать не растения, а души людей. И совершенно неважно каких: атеистов, коммунистов, православных, католиков, протестантов. Духовные искания еще до Второй мировой войны привели молодого человека в балканский монастырь Туман. Вскоре он стал послушником.В те времена эту обитель населяло много русских монахов. Многие из них покинули родину и бежали в Сербию после революции 1917-го. Так Стефан смог приобщиться к одной из древнейших и авторитетнейших традиций старчества – русской. Позже он перебрался в другой монастырь – Студеницу, где ему предстояло пережить Второй мировой войны.В самом конце войны, весной 1945-го, в жизни старца произошел случай, который навсегда изменил его жизнь. Коммунисты приговорили Стефана к расстрелу, якобы как предателя. Однако произошло чудо. В последний момент – когда его привели к стене, а взвод солдат уже заряжал ружья – подвижник вдруг услышал незнакомый женский голос. И – побежал…"Я принялся бежать и усиленно молиться, – вспоминал он впоследствии. – Вослед мне летели пули, но они не ранили, лишь прожгли в нескольких местах рубашку".Спустя годы старец рассказывал своим духовным чадам: "Видимо в тот момент рядом с ним, на расстрел, пошла сама Богородица". Только этим и можно объяснить кардинальный поворот судьбы Стефана.В начале 1950-х он в одиночку пешком добрался до Афона. Там пошел сначала в сербский монастырь Хиландарь, а затем подвизался у русской братии Свято-Пантелеймоновой обители. Однако позднее, в поисках молитвенного уединения, оставил и русское подворье.Стефан решил поселится на Карулие – в пещерном скиту, где отшельники живут в самых суровых условиях: в сырых скалах в жару и в холод, питаясь подчас чем Бог пошлет. Здесь архимандрит Стефан провел без малого четыре десятка лет. Здесь же, среди голых камней, он принимал многочисленных паломников, которые приезжали к нему со всех концов земного шара.Несмотря на материальные лишения старец усердно молился, открывал для себя всю мудрость Священное Писание, а позже – стал делиться и своими собственными откровениями.Неформальный подходПо воспоминаниям современников старец Стефан был очень необычным человеком: по духу и в поведении он более всего походил на русских юродивых. Формально архимандрит принадлежал к клиру Русской православной церкви за границей (РПЦЗ). Однако на практике с любовью и на равных принимал в своем скромном жилище каждого.В его высокогорной пещере – почти 800 метров над уровнем моря – находили пристанище для души и православные, и протестанты, и католики. Стефан не стремился подвести всех под одну гребенку, а старался разглядеть в каждом представителе христианских – и не только – деноминаций страждущего, ищущего пищи для ума.Совершенная чуждость всяких религиозных формальностей настораживала церковные власти Святой горы. Их отношение к "нестандартному" монаху поначалу было довольно сдержанным. Как-то раз чаша терпения переполнилась, и высокопоставленные церковники решили наказать Стефана за юродство.Однако, как только они переступили порог его пещеры, старец осенил себя крестным знамением и обратился к Богородице. В ту же секунду церковных бонз как ветром сдуло. "Народ проголосовал за него своими ногами – говорили многие из авторитетных афонских иноков – поэтому, как говорится, тропа к нему не зарастала".Паломников при этом нисколько не смущало, что старец ходил, как правило, в мирской одежде или даже в спортивном костюме, а не в рясе. Его редко видели осеняющем себя крестным знамением или другими способами выражающим свою обрядовость. Он не возводил монашество в ранг догмы – мол, каждый должен отречься от мира и пойти иноческим путь. Он лишь указывал людям путь в тех трудных жизненных ситуациях, в которых они находились и из которых выбраться без помощи не могли.Иногда доходило до того, что Стефана обвиняли чуть ли не в ереси. Во многом из-за его прозорливости. Старец частенько мог сказать пришедшему к нему паломнику: "Мне, вот, Дева Мария намедни явилась. Сказала: не стоит тебе делать то-то и то-то…" Приверженцев буквы канона, греков, это настораживало: а Богородица ли приходила к монаху?Простые же верующие не сомневались – ведь сказанное старцем имело особенность сбываться. Особенно тепло архимандрит принимал русских паломников. Язык он, правда, знал плохо и часто переходил на сербский. Но гости утверждали потом: даже в таком лингвистическом миксе разобраться было несложно.Так, одним старец рассказывал, как сложится их дорога, а другим — будет ли в жизни счастье. Но нередко бывало и так: Стефан в беседе с гостем вдруг задумывался и начинал вдруг "говорить как-то туманно и странно". Смущенному визави объяснял потом: Пресвятая Дева предупреждала о чем-то важном, о том, чему еще предстоит свершиться…"Сотни лет покояНекоторые из таких "туманных" пророчеств паломники и друзья Стефана Карульского сохранили в своей памяти. Например, одно из видений повествует, что в начале нового (XXI) столетия на Землю обрушится водная стихия."Америка тогда пропадет страшно, начисто. Американцы будут бежать, стараться спастись. Так будет", — рассказывал старец. Жителям России же он советовал в суровую годину "беречь свои дома". Ведь именно туда хлынут миллионы беженцев с той стороны Атлантики: "Они займут каждый уголок, который был безлюдным до этого".На вопрос "Почему именно Новый Свет примет на себя основной удар стихии?" провидец отвечал: "Америка мечтает стать сильнее России, но чаяниям правителей не суждено будет сбыться — зависть их лишь в тупик приведет".Результатом противостояния станет "кровавое побоище" в мире, из которого Россия, по словам старца, выйдет победительницей.Стефан даже указывал точную дату "точки невозврата" – 2025 год. К тому времени, пояснял он, всем уже станет ясно: перемены необратимы, и они затронут весь мир. "Поэтому лучше начать готовиться уже сегодня", – к такому выводу архимандрит пришел почти сорок лет назад.Не меньший интерес вызывает другое его предсказание – о "Великом обновлении" человечества. Начаться оно должна с России."Это будет великая радость для нее (России – Прим.ред.), – говорил Стефан. – Корона вернется. Царь укроет всех своим плащом. Великие семьи закончат распри и объединятся под началом великого правителя. Распри и ссоры прекратятся. А цель у всех будет одна – зло изгнать. Если не навсегда, то надолго. Сотни лет покоя и процветания царь обеспечит всему миру. Но перед ними народ этот ждут страшные события".На вопросы о личности "царя" старец отвечал немного непонятно: дескать, родился он уже, растет. И в период "вселенских невзгод" – то есть к 2025-иу – он придет в мир. Именно ему суждено повести человечество к светлому будущему. Решения его будут "твердыми и справедливыми" и "с евангельской истиной согласные". И мир удивится: как же раньше не замечал столь очевидной истины."Идущие же за царем будут следовать его заветам и тогда каждый в мире будет счастлив", обнадеживал мир старец Стефан.

афон (гора)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

афон (гора), сербия, россия