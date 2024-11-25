https://ria.ru/20241125/ssha-1985677607.html

Пентагон оставил без комментариев разрешение ВСУ на удары вглубь России

Пентагон оставил без комментариев разрешение ВСУ на удары вглубь России - РИА Новости, 25.11.2024

Пентагон оставил без комментариев разрешение ВСУ на удары вглубь России

Представители министерства обороны и государственного департамента США в понедельник отказались комментировать выданное разрешение ВСУ наносить удары... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T23:09

2024-11-25T23:09

2024-11-25T23:09

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ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Представители министерства обороны и государственного департамента США в понедельник отказались комментировать выданное разрешение ВСУ наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS вглубь российской территории после того, как в Белом доме подтвердили соответствующее решение американской администрации. В понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби впервые подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и "рядом с ней", объяснив это необходимостью самообороны. Он добавил, что американская администрация изменила руководство по возможностям применения ракет ATACMS украинскими войсками для нанесения ударов по "конкретным видам целей". Позднее официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер отказался комментировать заявление представителя Белого дома. "Нет, мне больше нечего сказать об этом", - ответил он журналистам на просьбу также подтвердить разрешение ВСУ наносить удары ATACMS вглубь территории РФ. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх в понедельник также уклонилась от просьбы подтвердить подобное разрешение. "Мне сегодня не о чем сообщить", - сказала она на брифинге. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

https://ria.ru/20241125/rossiya-1985652701.html

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в мире, украина, россия, сша, джон кирби, владимир путин, вооруженные силы украины, министерство обороны сша