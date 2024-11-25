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В Пентагоне ответили на вопрос о поставках противопехотных мин Украине - РИА Новости, 25.11.2024
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22:48 25.11.2024
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В Пентагоне ответили на вопрос о поставках противопехотных мин Украине
В Пентагоне ответили на вопрос о поставках противопехотных мин Украине - РИА Новости, 25.11.2024
В Пентагоне ответили на вопрос о поставках противопехотных мин Украине
США не раскрывают информации о сроках отправки противопехотных мин на Украину, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T22:48
2024-11-25T22:48
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ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. США не раскрывают информации о сроках отправки противопехотных мин на Украину, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. "Мы не объявляем о доставке военного снаряжения в страну, это решение остаётся за украинской стороной", — сказала в ходе брифинга Сингх, отвечая на вопрос о поставках грузов с противопехотными минами. Она также добавила, что Пентагон не располагает новой информацией о ходе поставок. Отвечая на вопрос о предполагаемых переговорах о прекращении огня, Сингх отметила, что эти вопросы находятся в компетенции Совета национальной безопасности Белого дома и госдепартамента США, предложив обращаться за разъяснениями в соответствующие ведомства.
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в мире, сша, украина, министерство обороны сша
В мире, США, Украина, Министерство обороны США
В Пентагоне ответили на вопрос о поставках противопехотных мин Украине

Пентагон: США не раскрывают сроки отправки противопехотных мин на Украину

CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. США не раскрывают информации о сроках отправки противопехотных мин на Украину, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
"Мы не объявляем о доставке военного снаряжения в страну, это решение остаётся за украинской стороной", — сказала в ходе брифинга Сингх, отвечая на вопрос о поставках грузов с противопехотными минами.
Она также добавила, что Пентагон не располагает новой информацией о ходе поставок.
Отвечая на вопрос о предполагаемых переговорах о прекращении огня, Сингх отметила, что эти вопросы находятся в компетенции Совета национальной безопасности Белого дома и госдепартамента США, предложив обращаться за разъяснениями в соответствующие ведомства.
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