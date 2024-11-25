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В Пентагоне ответили на вопрос о поставках противопехотных мин Украине

В Пентагоне ответили на вопрос о поставках противопехотных мин Украине - РИА Новости, 25.11.2024

В Пентагоне ответили на вопрос о поставках противопехотных мин Украине

США не раскрывают информации о сроках отправки противопехотных мин на Украину, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T22:48

2024-11-25T22:48

2024-11-25T22:48

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ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. США не раскрывают информации о сроках отправки противопехотных мин на Украину, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. "Мы не объявляем о доставке военного снаряжения в страну, это решение остаётся за украинской стороной", — сказала в ходе брифинга Сингх, отвечая на вопрос о поставках грузов с противопехотными минами. Она также добавила, что Пентагон не располагает новой информацией о ходе поставок. Отвечая на вопрос о предполагаемых переговорах о прекращении огня, Сингх отметила, что эти вопросы находятся в компетенции Совета национальной безопасности Белого дома и госдепартамента США, предложив обращаться за разъяснениями в соответствующие ведомства.

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в мире, сша, украина, министерство обороны сша