https://ria.ru/20241125/ssha-1985673415.html

США пока не станут обвинять Россию в крушении самолета DHL, заявил Кирби

США пока не станут обвинять Россию в крушении самолета DHL, заявил Кирби - РИА Новости, 25.11.2024

США пока не станут обвинять Россию в крушении самолета DHL, заявил Кирби

США взаимодействуют с властями Литвы в связи с крушением самолета DHL вблизи Вильнюса и не готовы говорить о причастности России к инциденту, заявил в... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T21:58

2024-11-25T21:58

2024-11-25T22:02

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ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. США взаимодействуют с властями Литвы в связи с крушением самолета DHL вблизи Вильнюса и не готовы говорить о причастности России к инциденту, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. "Мы делимся определенной экспертизой по подобным вещам, чтобы помочь им (властям Литвы - ред.) продвинуться. Уверен, что литовские власти, как и надлежит, будут информировать людей о том, что выясняют", - сообщил он журналистам на брифинге, комментируя крушение самолета вблизи аэропорта Вильнюса. На уточняющий вопрос, видят ли США признаки возможной причастности России к инциденту, Кирби ответил, что американские власти "определенно не готовы забегать вперед расследования". Грузовой самолет немецкой компании по перевозкам DHL разбился в понедельник вблизи аэропорта Вильнюса. По данным профильного портала FlightAware, самолет направлялся туда из Лейпцига. Полиция сообщила, что в результате крушения погиб один из пилотов - гражданин Испании. Еще трое пострадавших - граждане Литвы, Германии и Испании - находятся в больницах. Полиция и генпрокуратура Литвы начали досудебное расследование происшествия. Глава литовского департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис заявил, что версия теракта не исключается, но данных об этом пока нет.

https://ria.ru/20241125/dhl-1985553931.html

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в мире, литва, вильнюс, сша, джон кирби, dhl