Рейтинг@Mail.ru
Полянский рассказал о последствиях вето США на прекращение огня в Газе - РИА Новости, 25.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:45 25.11.2024 (обновлено: 20:03 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/ssha-1985660301.html
Полянский рассказал о последствиях вето США на прекращение огня в Газе
Полянский рассказал о последствиях вето США на прекращение огня в Газе - РИА Новости, 25.11.2024
Полянский рассказал о последствиях вето США на прекращение огня в Газе
США оказались в "полной международной изоляции" после того, как наложили вето на очередной проект резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в секторе Газа,... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T19:45
2024-11-25T20:03
в мире
сша
россия
ближний восток
дмитрий полянский
оон
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312618_0:0:3155:1775_1920x0_80_0_0_80c1893fbeb4bc5ca92b54aa603bf545.jpg
ООН, 25 ноя – РИА Новости. США оказались в "полной международной изоляции" после того, как наложили вето на очередной проект резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в секторе Газа, заявил первый зампостпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. На прошлой неделе США наложили вето на проект резолюции непостоянных членов Совбеза с требованиями о "немедленном, безусловном и постоянном" прекращении огня в секторе Газа и "немедленном и безусловном освобождении всех заложников". "Заветировав подготовленной десяткой проект, США оказались в полной международной изоляции. Их подходы не разделяют ни на Ближнем Востоке, ни члены Совета Безопасности, ни подавляющее большинство государств ООН", – сказал Полянский в ходе заседания Совбеза ООН. Вашингтон своим вето показал всему миру, что ему нет дела ни до спасения заложников, ни до жизней мирных палестинцев, добавил он.
https://ria.ru/20241101/oon-1981442448.html
сша
россия
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312618_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_e4adf3da1121b308f8b6a2eda5239df4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, ближний восток, дмитрий полянский, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, США, Россия, Ближний Восток, Дмитрий Полянский, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Полянский рассказал о последствиях вето США на прекращение огня в Газе

Полянский: после вето на прекращение огня в Газе США лишились поддержки ООН

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 25 ноя – РИА Новости. США оказались в "полной международной изоляции" после того, как наложили вето на очередной проект резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в секторе Газа, заявил первый зампостпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский.
На прошлой неделе США наложили вето на проект резолюции непостоянных членов Совбеза с требованиями о "немедленном, безусловном и постоянном" прекращении огня в секторе Газа и "немедленном и безусловном освобождении всех заложников".
"Заветировав подготовленной десяткой проект, США оказались в полной международной изоляции. Их подходы не разделяют ни на Ближнем Востоке, ни члены Совета Безопасности, ни подавляющее большинство государств ООН", – сказал Полянский в ходе заседания Совбеза ООН.
Вашингтон своим вето показал всему миру, что ему нет дела ни до спасения заложников, ни до жизней мирных палестинцев, добавил он.
Разрушения в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
В ООН крайне обеспокоились ситуацией на севере сектора Газа
1 ноября, 22:28
 
В миреСШАРоссияБлижний ВостокДмитрий ПолянскийООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала