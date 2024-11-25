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Полянский рассказал о последствиях вето США на прекращение огня в Газе
Полянский рассказал о последствиях вето США на прекращение огня в Газе - РИА Новости, 25.11.2024
Полянский рассказал о последствиях вето США на прекращение огня в Газе
США оказались в "полной международной изоляции" после того, как наложили вето на очередной проект резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в секторе Газа,... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T19:45
2024-11-25T19:45
2024-11-25T20:03
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ООН, 25 ноя – РИА Новости. США оказались в "полной международной изоляции" после того, как наложили вето на очередной проект резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в секторе Газа, заявил первый зампостпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. На прошлой неделе США наложили вето на проект резолюции непостоянных членов Совбеза с требованиями о "немедленном, безусловном и постоянном" прекращении огня в секторе Газа и "немедленном и безусловном освобождении всех заложников". "Заветировав подготовленной десяткой проект, США оказались в полной международной изоляции. Их подходы не разделяют ни на Ближнем Востоке, ни члены Совета Безопасности, ни подавляющее большинство государств ООН", – сказал Полянский в ходе заседания Совбеза ООН. Вашингтон своим вето показал всему миру, что ему нет дела ни до спасения заложников, ни до жизней мирных палестинцев, добавил он.
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в мире, сша, россия, ближний восток, дмитрий полянский, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, США, Россия, Ближний Восток, Дмитрий Полянский, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Полянский рассказал о последствиях вето США на прекращение огня в Газе
Полянский: после вето на прекращение огня в Газе США лишились поддержки ООН