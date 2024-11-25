https://ria.ru/20241125/ssha-1985635342.html

Time рассказала, как в США восприняли самоотвод Гетца

Time рассказала, как в США восприняли самоотвод Гетца - РИА Новости, 25.11.2024

Time рассказала, как в США восприняли самоотвод Гетца

Отказ бывшего конгрессмена от Флориды Мэтта Гетца от кандидатуры на пост генерального прокурора США был воспринят в минюсте с явным облегчением, сообщила газета РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T17:32

2024-11-25T17:32

2024-11-25T17:32

в мире

флорида

сша

вашингтон (штат)

мэтт гетц

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983682577_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_783c51c49bdfc10f5ac270df49f126d0.jpg

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Отказ бывшего конгрессмена от Флориды Мэтта Гетца от кандидатуры на пост генерального прокурора США был воспринят в минюсте с явным облегчением, сообщила газета Time со ссылкой на источники в ведомстве. Кандидатура Гетца вызывала споры, поскольку в 2021 году комитет по этике Палаты представителей вел в отношении него расследование по делу о сексуальных домогательствах и употреблении наркотиков. Сам Гетц отвергает все обвинения. "Катастрофа предотвращена", - написал один из прокуроров после того, как стало известно об отказе Гетца от выдвижения. "Как нам так повезло?" - задался вопросом другой. "Возможно, республика устоит", - отметил бывший сотрудник министерства", - говорится в сообщении. Ранее Гетц объявил о снятии своей кандидатуры, сообщив, что его возможное утверждение стало бы отвлекающим фактором для подготовки новой администрации Трампа. По его словам, у новой администрации нет времени на длительные разногласия в Вашингтоне, и министерство юстиции должно быть полностью готово к работе с первого дня президентского срока. Новым кандидатом во главу минюста Трамп предложил экс-генпрокурора Флориды Пэм Бонди, которая была ключевым членом команды его адвокатов во время первого неудачного процесса импичмента в 2019 году.

https://ria.ru/20241122/ssha-1985109245.html

флорида

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, флорида, сша, вашингтон (штат), мэтт гетц, выборы президента сша — 2024