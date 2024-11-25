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Time рассказала, как в США восприняли самоотвод Гетца
Time рассказала, как в США восприняли самоотвод Гетца - РИА Новости, 25.11.2024
Time рассказала, как в США восприняли самоотвод Гетца
Отказ бывшего конгрессмена от Флориды Мэтта Гетца от кандидатуры на пост генерального прокурора США был воспринят в минюсте с явным облегчением, сообщила газета РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T17:32
2024-11-25T17:32
2024-11-25T17:32
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Отказ бывшего конгрессмена от Флориды Мэтта Гетца от кандидатуры на пост генерального прокурора США был воспринят в минюсте с явным облегчением, сообщила газета Time со ссылкой на источники в ведомстве. Кандидатура Гетца вызывала споры, поскольку в 2021 году комитет по этике Палаты представителей вел в отношении него расследование по делу о сексуальных домогательствах и употреблении наркотиков. Сам Гетц отвергает все обвинения. "Катастрофа предотвращена", - написал один из прокуроров после того, как стало известно об отказе Гетца от выдвижения. "Как нам так повезло?" - задался вопросом другой. "Возможно, республика устоит", - отметил бывший сотрудник министерства", - говорится в сообщении. Ранее Гетц объявил о снятии своей кандидатуры, сообщив, что его возможное утверждение стало бы отвлекающим фактором для подготовки новой администрации Трампа. По его словам, у новой администрации нет времени на длительные разногласия в Вашингтоне, и министерство юстиции должно быть полностью готово к работе с первого дня президентского срока. Новым кандидатом во главу минюста Трамп предложил экс-генпрокурора Флориды Пэм Бонди, которая была ключевым членом команды его адвокатов во время первого неудачного процесса импичмента в 2019 году.
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в мире, флорида, сша, вашингтон (штат), мэтт гетц, выборы президента сша — 2024
В мире, Флорида, США, Вашингтон (штат), Мэтт Гетц, Выборы президента США — 2024
Time рассказала, как в США восприняли самоотвод Гетца
Time: отказ Гетца от поста генпрокурора США был воспринят с облегчением