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Российские войска выбили ВСУ из села Романовка, заявил Рогов
Российские войска выбили ВСУ из села Романовка, заявил Рогов - РИА Новости, 25.11.2024
Российские войска выбили ВСУ из села Романовка, заявил Рогов
Российские войска выбили украинские подразделения из села Романовка на Кураховском направлении в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T20:50
2024-11-25T20:50
2024-11-25T20:50
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
курахово
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владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Российские войска выбили украинские подразделения из села Романовка на Кураховском направлении в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что подразделения ВСУ попали в огневой мешок в районе сел Ильинка, Романовка и Елизаветовка южнее города Курахово на западе ДНР, за освобождение которого от украинской оккупации идут ожесточенные бои. "С передовой буквально пару часов назад пришли хорошие новости. Наши войска выбили противника из Романовки", - сказал Рогов. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
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донецкая народная республика, курахово, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Курахово, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска выбили ВСУ из села Романовка, заявил Рогов
Рогов: ВС РФ выбили ВСУ из села Романовка на Кураховском направлении