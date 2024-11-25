https://ria.ru/20241125/skvortsova-1985583019.html
Скворцова рассказала о создании центра реабилитации в Подмосковье
Скворцова рассказала о создании центра реабилитации в Подмосковье - РИА Новости, 25.11.2024
Скворцова рассказала о создании центра реабилитации в Подмосковье
Федеральное медико-биологическое агентство создало новый центр по протезированию и реабилитации в Подмосковье, его открытие планируется в январе, заявила глава... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T14:23
2024-11-25T14:23
2024-11-25T14:43
общество
вероника скворцова
московская область (подмосковье)
владимир путин
россия
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
здоровье - общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство создало новый центр по протезированию и реабилитации в Подмосковье, его открытие планируется в январе, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова."Менее чем за полгода создали новый центр в Подмосковье – сочетанного протезирования и реабилитации, он открывается в январе 25-го года – и производство индивидуальных протезов, и комплексный центр реабилитации", - сказала Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Она отметила, что в октябре 2023 года вместе с фондом "Защитники Отечества" и Минпромторгом ФМБА пилотно встроили индивидуальное протезирование у раненых, потерявших конечности, в непрерывный цикл реабилитации. Протезирование шло у постели больного, и этот опыт оказался настолько успешным, что повысил эффективность восстановления и сократил период ресоциализации, поэтому было принято решение его масштабировать, пояснила Скворцова.
https://ria.ru/20241125/vaktsina-1985584135.html
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общество, вероника скворцова, московская область (подмосковье), владимир путин, россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), здоровье - общество
Общество, Вероника Скворцова, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Россия, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Здоровье - Общество
Скворцова рассказала о создании центра реабилитации в Подмосковье
Скворцова: ФМБА создало новый центр реабилитации в Подмосковье