https://ria.ru/20241125/sk-1985558462.html
Свиньи загрызли школьницу в Красноярском крае
Свиньи загрызли школьницу в Красноярском крае - РИА Новости, 25.11.2024
Свиньи загрызли школьницу в Красноярском крае
Погибшая в загоне для свиней в Красноярском крае 17-летняя девушка умерла от кровопотери в результате повреждения бедренной артерии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T12:39
2024-11-25T12:39
2024-11-25T12:44
происшествия
красноярский край
ужурский район
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 25 ноя – РИА Новости. Погибшая в загоне для свиней в Красноярском крае 17-летняя девушка умерла от кровопотери в результате повреждения бедренной артерии, сообщили РИА Новости в региональном СК. Ранее ведомство сообщало, вечером 23 ноября в деревянной постройке на территории частного дома, расположенного в деревне Ушанка Ужурского района, обнаружено тело 17-летней девушки с множественными следами укусов животных, предположительно, свиней, в области головы и различных частей тела. В прокуратуре Красноярского края отмечали, что девушка училась в 11-м классе. Её нашел друг ближе к полуночи. Прибывшие на место медики констатировали смерть школьницы. "Следствием рассматривается несколько версий гибели девушки. Приоритетная – плохое самочувствие девушки, из-за чего она потеряла сознание, после чего на нее напали свиньи. На данный момент версий о криминальном характере смерти нет", - сказал собеседник агентства. В краевой прокуратуре уточняют, что у девушки была повреждена артерия левой ноги.
https://ria.ru/20241110/makhachkala-1982962050.html
красноярский край
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происшествия, красноярский край, ужурский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Ужурский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Свиньи загрызли школьницу в Красноярском крае
В Красноярском крае свиньи загрызли одиннадцатиклассницу