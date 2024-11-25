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СК возбудил дело после возгорания фюзеляжа самолета в Турции
СК возбудил дело после возгорания фюзеляжа самолета в Турции - РИА Новости, 25.11.2024
СК возбудил дело после возгорания фюзеляжа самолета в Турции
Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено после возгорания в Турции фюзеляжа самолета рейсом из Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T11:14
2024-11-25T11:14
2024-11-25T11:14
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено после возгорания в Турции фюзеляжа самолета рейсом из Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России. "Западным межрегиональным СУ на транспорте Следственного комитета России по факту возгорания фюзеляжа воздушного судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении. Следствие установило, что 24 ноября в Турции в международном аэропорту Антальи во время посадки произошло возгорание фюзеляжа самолета, прибывшего рейсом из Сочи. Никто не пострадал, причиненный ущерб предварительно составил не менее 1 миллиона рублей, уточнили в СК.
https://ria.ru/20241125/antalya-1985488844.html
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происшествия, россия, турция, сочи, следственный комитет россии (ск рф), в мире
Происшествия, Россия, Турция, Сочи, Следственный комитет России (СК РФ), В мире
СК возбудил дело после возгорания фюзеляжа самолета в Турции
СК возбудил дело после возгорания в Анталье фюзеляжа самолета из Сочи