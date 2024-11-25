https://ria.ru/20241125/sholts-1985612613.html

Шольц сделал заявление после выдвижения на второй срок

Шольц сделал заявление после выдвижения на второй срок - РИА Новости, 25.11.2024

Шольц сделал заявление после выдвижения на второй срок

Канцлер ФРГ Олаф Шольц после выдвижения на второй срок заявил, что поддерживает финансирование помощи Киеву из заимствований из германского госбюджета, но... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T16:07

2024-11-25T16:07

2024-11-25T16:17

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БЕРЛИН, 25 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц после выдвижения на второй срок заявил, что поддерживает финансирование помощи Киеву из заимствований из германского госбюджета, но настаивает на непоставке Украине ракет Taurus и выдачи разрешения бить дальнобойным оружием по территории РФ во избежание эскалации с РФ, об этом он заявил на пресс-конференции партии социал-демократов (СДПГ)."По-прежнему важно, что я неуклонно следил за тем, чтобы мы не принимали неправильных решений. Например, когда я сказал, что мы не будем поставлять крылатые ракеты (Taurus - ред.) и когда я заявил, что не согласен с тем, что поставляемое нами тяжелое вооружение должно использоваться для обстрела территории глубоко в РФ", - сказал Шольц, чья речь транслируется на сайте СДПГ.Он подчеркнул, что выступает против эскалации конфликта на Украине, хотя, как и прежде, выступает за то, чтобы в госбюджете на 2025 год военная помощь Украине в размере 12 миллиардов евро была профинансирована из заимствований путём приостановки так-называемого "долгового тормоза".Ранее политик был официально выдвинут на пост канцлера страны. Издание Bild сообщало ранее о том, что министр обороны ФРГ Борис Писториус отказался от участия в борьбе за выдвижение кандидатом в канцлеры от СДПГ. В минувший вторник издание со ссылкой на источники в СДПГ сообщило, что в партии зреет протест против выдвижения кандидатуры Шольца на второй срок. Шольц ранее неоднократно заявлял о своих намерениях баллотироваться.В последние дни немецкие СМИ массово писали о недовольстве в низах СДПГ кандидатурой Шольца на возможных предстоящих досрочных выборах. По опросам, самым популярным политиком в Германии является Писториус. Он значительно опережает Шольца, как и главного его оппонента - главу Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца.Германия в начале ноября столкнулась с серьёзным правительственным кризисом после того, как по настоянию Шольца был уволен глава минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин данного решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В качестве даты вероятных досрочных выборов в результате раскола в правительстве назначено 23 февраля следующего года. Чтобы соблюсти сроки, Шольц 11 декабря письменно направит в бундестаг запрос о доверии ему на этом посту, а 16 декабря пройдут соответствующие дебаты в бундестаге. В случае выражения Шольцу доверия он сможет во главе с правительством меньшинства (cоциал-демократов и "Зелёных") начать коалиционные переговоры с другими партиями. Данный сценарий считается маловероятным ввиду почти всеобщего консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

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https://ria.ru/20241119/lavrov-1984657632.html

https://ria.ru/20241118/sholts-1984336048.html

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в мире, германия, украина, россия, олаф шольц, борис писториус, фридрих мерц, нато, bild, хдс/хсс