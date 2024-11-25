Шольц сделал заявление после выдвижения на второй срок
Шольц одобрил помощь Киеву за счет заимствований, но отказал в поставке Taurus
© AP Photo / Markus SchreiberОлаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 25 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц после выдвижения на второй срок заявил, что поддерживает финансирование помощи Киеву из заимствований из германского госбюджета, но настаивает на непоставке Украине ракет Taurus и выдачи разрешения бить дальнобойным оружием по территории РФ во избежание эскалации с РФ, об этом он заявил на пресс-конференции партии социал-демократов (СДПГ).
"По-прежнему важно, что я неуклонно следил за тем, чтобы мы не принимали неправильных решений. Например, когда я сказал, что мы не будем поставлять крылатые ракеты (Taurus - ред.) и когда я заявил, что не согласен с тем, что поставляемое нами тяжелое вооружение должно использоваться для обстрела территории глубоко в РФ", - сказал Шольц, чья речь транслируется на сайте СДПГ.
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Он подчеркнул, что выступает против эскалации конфликта на Украине, хотя, как и прежде, выступает за то, чтобы в госбюджете на 2025 год военная помощь Украине в размере 12 миллиардов евро была профинансирована из заимствований путём приостановки так-называемого "долгового тормоза".
Ранее политик был официально выдвинут на пост канцлера страны. Издание Bild сообщало ранее о том, что министр обороны ФРГ Борис Писториус отказался от участия в борьбе за выдвижение кандидатом в канцлеры от СДПГ. В минувший вторник издание со ссылкой на источники в СДПГ сообщило, что в партии зреет протест против выдвижения кандидатуры Шольца на второй срок. Шольц ранее неоднократно заявлял о своих намерениях баллотироваться.
В последние дни немецкие СМИ массово писали о недовольстве в низах СДПГ кандидатурой Шольца на возможных предстоящих досрочных выборах. По опросам, самым популярным политиком в Германии является Писториус. Он значительно опережает Шольца, как и главного его оппонента - главу Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца.
Германия в начале ноября столкнулась с серьёзным правительственным кризисом после того, как по настоянию Шольца был уволен глава минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин данного решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В качестве даты вероятных досрочных выборов в результате раскола в правительстве назначено 23 февраля следующего года. Чтобы соблюсти сроки, Шольц 11 декабря письменно направит в бундестаг запрос о доверии ему на этом посту, а 16 декабря пройдут соответствующие дебаты в бундестаге. В случае выражения Шольцу доверия он сможет во главе с правительством меньшинства (cоциал-демократов и "Зелёных") начать коалиционные переговоры с другими партиями. Данный сценарий считается маловероятным ввиду почти всеобщего консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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