https://ria.ru/20241125/sholts-1985602427.html

Лидеры СДПГ выдвинули Шольца на пост канцлера

Лидеры СДПГ выдвинули Шольца на пост канцлера - РИА Новости, 25.11.2024

Лидеры СДПГ выдвинули Шольца на пост канцлера

Правление социал-демократической партии Германии приняло единогласное решение выдвинуть кандидатуру нынешнего канцлера Олафа Шольца на второй срок, сообщает... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T15:23

2024-11-25T15:23

2024-11-25T15:33

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БЕРЛИН, 25 ноя - РИА Новости. Правление социал-демократической партии Германии приняло единогласное решение выдвинуть кандидатуру нынешнего канцлера Олафа Шольца на второй срок, сообщает телеканал N-Tv."Правление СПДГ единогласно выдвинуло Шольца в качестве кандидата на пост канцлера", - говорится в новостном сообщении телеканала.Ранее ряд западных СМИ со ссылкой на источник сообщал, что СДПГ выдвинет кандидатуру Шольца на должность канцлера в понедельник.Издание Bild сообщало о том, что министр обороны ФРГ Борис Писториус отказался от участия в борьбе за выдвижение кандидатом в канцлеры от СДПГ. В минувший вторник издание со ссылкой на источники в СДПГ сообщило, что в партии зреет протест против выдвижения кандидатуры Шольца на второй срок. Шольц ранее неоднократно заявлял о своих намерениях баллотироваться.В последние дни немецкие СМИ массово писали о недовольстве в низах СДПГ кандидатурой Шольца на возможных предстоящих досрочных выборах. По опросам, самым популярным политиком в Германии является Писториус. Он значительно опережает Шольца, как и главного его оппонента - главу Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца.Германия в начале ноября столкнулась с серьёзным правительственным кризисом после того, как по настоянию Шольца был уволен глава минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин данного решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ.В качестве даты вероятных досрочных выборов в результате раскола в правительстве назначено 23 февраля следующего года. Чтобы соблюсти сроки, Шольц 11 декабря письменно направит в бундестаг запрос о доверии ему на этом посту, а 16 декабря пройдут соответствующие дебаты в бундестаге.В случае выражения Шольцу доверия он сможет во главе с правительством меньшинства (cоциал-демократов и "Зелёных") начать коалиционные переговоры с другими партиями. Данный сценарий считается маловероятным ввиду почти всеобщего консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов.

https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985199063.html

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в мире, германия, украина, олаф шольц, борис писториус, фридрих мерц, хдс/хсс, bild