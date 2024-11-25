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Лидеры СДПГ выдвинули Шольца на пост канцлера - РИА Новости, 25.11.2024
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15:23 25.11.2024 (обновлено: 15:33 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/sholts-1985602427.html
Лидеры СДПГ выдвинули Шольца на пост канцлера
Лидеры СДПГ выдвинули Шольца на пост канцлера - РИА Новости, 25.11.2024
Лидеры СДПГ выдвинули Шольца на пост канцлера
Правление социал-демократической партии Германии приняло единогласное решение выдвинуть кандидатуру нынешнего канцлера Олафа Шольца на второй срок, сообщает... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T15:23
2024-11-25T15:33
в мире
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украина
олаф шольц
борис писториус
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БЕРЛИН, 25 ноя - РИА Новости. Правление социал-демократической партии Германии приняло единогласное решение выдвинуть кандидатуру нынешнего канцлера Олафа Шольца на второй срок, сообщает телеканал N-Tv."Правление СПДГ единогласно выдвинуло Шольца в качестве кандидата на пост канцлера", - говорится в новостном сообщении телеканала.Ранее ряд западных СМИ со ссылкой на источник сообщал, что СДПГ выдвинет кандидатуру Шольца на должность канцлера в понедельник.Издание Bild сообщало о том, что министр обороны ФРГ Борис Писториус отказался от участия в борьбе за выдвижение кандидатом в канцлеры от СДПГ. В минувший вторник издание со ссылкой на источники в СДПГ сообщило, что в партии зреет протест против выдвижения кандидатуры Шольца на второй срок. Шольц ранее неоднократно заявлял о своих намерениях баллотироваться.В последние дни немецкие СМИ массово писали о недовольстве в низах СДПГ кандидатурой Шольца на возможных предстоящих досрочных выборах. По опросам, самым популярным политиком в Германии является Писториус. Он значительно опережает Шольца, как и главного его оппонента - главу Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца.Германия в начале ноября столкнулась с серьёзным правительственным кризисом после того, как по настоянию Шольца был уволен глава минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин данного решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ.В качестве даты вероятных досрочных выборов в результате раскола в правительстве назначено 23 февраля следующего года. Чтобы соблюсти сроки, Шольц 11 декабря письменно направит в бундестаг запрос о доверии ему на этом посту, а 16 декабря пройдут соответствующие дебаты в бундестаге.В случае выражения Шольцу доверия он сможет во главе с правительством меньшинства (cоциал-демократов и "Зелёных") начать коалиционные переговоры с другими партиями. Данный сценарий считается маловероятным ввиду почти всеобщего консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов.
https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985199063.html
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в мире, германия, украина, олаф шольц, борис писториус, фридрих мерц, хдс/хсс, bild
В мире, Германия, Украина, Олаф Шольц, Борис Писториус, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС, Bild
Лидеры СДПГ выдвинули Шольца на пост канцлера

NTv: лидеры СДПГ единогласно выдвинули кандидатуру Шольца на пост канцлера

© AP Photo / Justin TallisОлаф Шольц
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Justin Tallis
Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 25 ноя - РИА Новости. Правление социал-демократической партии Германии приняло единогласное решение выдвинуть кандидатуру нынешнего канцлера Олафа Шольца на второй срок, сообщает телеканал N-Tv.
"Правление СПДГ единогласно выдвинуло Шольца в качестве кандидата на пост канцлера", - говорится в новостном сообщении телеканала.
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Ранее ряд западных СМИ со ссылкой на источник сообщал, что СДПГ выдвинет кандидатуру Шольца на должность канцлера в понедельник.
Издание Bild сообщало о том, что министр обороны ФРГ Борис Писториус отказался от участия в борьбе за выдвижение кандидатом в канцлеры от СДПГ. В минувший вторник издание со ссылкой на источники в СДПГ сообщило, что в партии зреет протест против выдвижения кандидатуры Шольца на второй срок. Шольц ранее неоднократно заявлял о своих намерениях баллотироваться.
В последние дни немецкие СМИ массово писали о недовольстве в низах СДПГ кандидатурой Шольца на возможных предстоящих досрочных выборах. По опросам, самым популярным политиком в Германии является Писториус. Он значительно опережает Шольца, как и главного его оппонента - главу Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца.
Германия в начале ноября столкнулась с серьёзным правительственным кризисом после того, как по настоянию Шольца был уволен глава минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин данного решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ.
В качестве даты вероятных досрочных выборов в результате раскола в правительстве назначено 23 февраля следующего года. Чтобы соблюсти сроки, Шольц 11 декабря письменно направит в бундестаг запрос о доверии ему на этом посту, а 16 декабря пройдут соответствующие дебаты в бундестаге.
В случае выражения Шольцу доверия он сможет во главе с правительством меньшинства (cоциал-демократов и "Зелёных") начать коалиционные переговоры с другими партиями. Данный сценарий считается маловероятным ввиду почти всеобщего консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов.
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