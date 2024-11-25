https://ria.ru/20241125/serbiya-1985605901.html

В Сербии депутаты устроили потасовку в парламенте

В Сербии депутаты устроили потасовку в парламенте - РИА Новости, 25.11.2024

В Сербии депутаты устроили потасовку в парламенте

Депутаты оппозиции и правящей коалиции во главе с правящей Сербской прогрессивной партией (СПП) устроили потасовку в Скупщине (парламенте), трансляция ведется... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T15:38

2024-11-25T15:38

2024-11-25T16:11

в мире

сербия

ана брнабич

сербская прогрессивная партия (спп)

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БЕЛГРАД, 25 ноя - РИА Новости. Депутаты оппозиции и правящей коалиции во главе с правящей Сербской прогрессивной партией (СПП) устроили потасовку в Скупщине (парламенте), трансляция ведется на сайте заксобрания. В понедельник парламент Сербии должен был рассматривать проект бюджета на 2025 год. В начале заседания после утверждения повестки депутаты оппозиции встали со своих мест с призывами к отставке правительства. Они обвиняют власти в гибели 15 человек из-за обрушении козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад в начале ноября с плакатами "Коррупция убивает". Навстречу им поднялись члены правящей коалиции с плакатами "Коррупция - ваше среднее имя (отчество - ред.)" "Прошу всех депутатов немедленно сесть на свои места! Это позор для этого дома (Скупщины)! Немедленно сядьте на свои места!" - взывала председатель парламента Ана Брнабич. Она напомнила, что заседание началось минутой молчания по погибшим в Нови-Саде и происходящее - оскорбление жертв. Оппозиция начала свистеть в свистки и вувузелы и шуметь, навстречу в к ним в центр зала вышли представители правящих партий и перед президиумом несколько минут происходила потасовка - с толканием, обливанием водой и хватанием за руки и лацканы одежды между депутатами. На балконе женщины-депутаты даже вцепились друг другу волосы при попытке парламентариев правящей партии вывесить транспарант "Желтые (оскорбительное прозвище оппозиции по цветам Демократической партии – ред.) воры хотят войны, а Сербия - работы". Спикер парламента и служба безопасности пытаются без применения силы вернуть депутатов на места и продолжить заседание.

https://ria.ru/20241125/serbija-1985593260.html

https://ria.ru/20241123/pereezd-1985364898.html

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в мире, сербия, ана брнабич, сербская прогрессивная партия (спп)