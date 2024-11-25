https://ria.ru/20241125/serbija-1985593260.html
В Сербии перестали работать карты Газпромбанка
В Сербии перестали работать карты Газпромбанка - РИА Новости, 25.11.2024
В Сербии перестали работать карты Газпромбанка
Банковские карты Union Pay Газпромбанка не работают в Сербии, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T14:59
2024-11-25T14:59
2024-11-25T14:59
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БЕЛГРАД, 25 ноя – РИА Новости. Банковские карты Union Pay Газпромбанка не работают в Сербии, убедился корреспондент РИА Новости. При попытке использовать карту Union Pay Газпромбанка в банкомате крупного в Сербии представительства международного итальянского UniCredit Bank банкомат, принимающий карты сразу до введения пин-кода Union Pay написал "карта недействительна". Банкомат местного сербского Api Bank принял карту и запросил пин-код, после введения которого сообщил, что она недействительна. Сербский банк в госсобственности Поштанска штедионица также в своих банкоматах принимает карты системы Union Pay. При попытке использовать карту Газпромбанка банкомат запросил и принял пин-код, предложил выбрать язык и операцию, после выбора которой сообщил, что карта недействительна. В соцсетях граждане РФ в Сербии также сообщают о безуспешных попытках использования карт Union Pay Газпромбанка после пятницы. США в минувший четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами Union Pay за рубежом. В субботу Газпромбанк разослал письмо клиентам с сообщением, что с 21 ноября карты Газпромбанка отключены от платежной системы Union Pay.
https://ria.ru/20241124/gazprombank-1985421316.html
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сербия, сша, россия, газпромбанк, unicredit group, санкции в отношении россии, в мире
Сербия, США, Россия, Газпромбанк, UniCredit Group, Санкции в отношении России, В мире
В Сербии перестали работать карты Газпромбанка
В Сербии перестали работать карты Union Pay Газпромбанка