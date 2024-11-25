https://ria.ru/20241125/savelev-1985641833.html
Савельев стал спецпредставителем Путина по развитию коридора "Север — Юг"
Савельев стал спецпредставителем Путина по развитию коридора "Север — Юг" - РИА Новости, 25.11.2024
Савельев стал спецпредставителем Путина по развитию коридора "Север — Юг"
Президент России Владимир Путин назначил вице-премьера Виталия Савельева спецпредставителем президента по развитию международного транспортного коридора... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T17:58
2024-11-25T17:58
2024-11-25T18:03
политика
россия
владимир путин
виталий савельев
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил вице-премьера Виталия Савельева спецпредставителем президента по развитию международного транспортного коридора Север-Юг, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить Савельева Виталия Геннадьевича специальным представителем президента Российской Федерации по развитию международного транспортного коридора Север-Юг", - говорится в документе.Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 25 ноября.
https://ria.ru/20241124/rossiya-1985371360.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, виталий савельев
Политика, Россия, Владимир Путин, Виталий Савельев
Савельев стал спецпредставителем Путина по развитию коридора "Север — Юг"
Путин назначил Савельева спецпредставителем по развитию коридора "Север — Юг"