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Савельев стал спецпредставителем Путина по развитию коридора "Север — Юг" - РИА Новости, 25.11.2024
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17:58 25.11.2024 (обновлено: 18:03 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/savelev-1985641833.html
Савельев стал спецпредставителем Путина по развитию коридора "Север — Юг"
Савельев стал спецпредставителем Путина по развитию коридора "Север — Юг" - РИА Новости, 25.11.2024
Савельев стал спецпредставителем Путина по развитию коридора "Север — Юг"
Президент России Владимир Путин назначил вице-премьера Виталия Савельева спецпредставителем президента по развитию международного транспортного коридора... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T17:58
2024-11-25T18:03
политика
россия
владимир путин
виталий савельев
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил вице-премьера Виталия Савельева спецпредставителем президента по развитию международного транспортного коридора Север-Юг, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить Савельева Виталия Геннадьевича специальным представителем президента Российской Федерации по развитию международного транспортного коридора Север-Юг", - говорится в документе.Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 25 ноября.
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политика, россия, владимир путин, виталий савельев
Политика, Россия, Владимир Путин, Виталий Савельев
Савельев стал спецпредставителем Путина по развитию коридора "Север — Юг"

Путин назначил Савельева спецпредставителем по развитию коридора "Север — Юг"

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкВиталий Савельев
Виталий Савельев - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Виталий Савельев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил вице-премьера Виталия Савельева спецпредставителем президента по развитию международного транспортного коридора Север-Юг, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Савельева Виталия Геннадьевича специальным представителем президента Российской Федерации по развитию международного транспортного коридора Север-Юг", - говорится в документе.
Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 25 ноября.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
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