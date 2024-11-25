https://ria.ru/20241125/savelev-1985641833.html

Савельев стал спецпредставителем Путина по развитию коридора "Север — Юг"

Савельев стал спецпредставителем Путина по развитию коридора "Север — Юг" - РИА Новости, 25.11.2024

Савельев стал спецпредставителем Путина по развитию коридора "Север — Юг"

Президент России Владимир Путин назначил вице-премьера Виталия Савельева спецпредставителем президента по развитию международного транспортного коридора... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T17:58

2024-11-25T17:58

2024-11-25T18:03

политика

россия

владимир путин

виталий савельев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758835565_0:118:3219:1929_1920x0_80_0_0_ae8a04cfde4726f8eb8f49196978bf46.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил вице-премьера Виталия Савельева спецпредставителем президента по развитию международного транспортного коридора Север-Юг, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить Савельева Виталия Геннадьевича специальным представителем президента Российской Федерации по развитию международного транспортного коридора Север-Юг", - говорится в документе.Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 25 ноября.

https://ria.ru/20241124/rossiya-1985371360.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир путин, виталий савельев