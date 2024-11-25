https://ria.ru/20241125/sau-1985501544.html

Расчет САУ "Акация" уничтожил миномет ВСУ в Запорожской области

Расчет САУ "Акация" уничтожил миномет ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 25.11.2024

Расчет САУ "Акация" уничтожил миномет ВСУ в Запорожской области

САУ "Акация" мотострелкового полка из состава группировки российских войск "Днепр" уничтожила замаскированный в жилой застройке в Запорожской области минометный РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T05:16

2024-11-25T05:16

2024-11-25T05:16

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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости. САУ "Акация" мотострелкового полка из состава группировки российских войск "Днепр" уничтожила замаскированный в жилой застройке в Запорожской области минометный расчет Вооруженных сил Украины, сообщил журналистам командир орудия с позывным "Кошмар". "Отработали как всегда идеальным образом: быстро, моментально, четко. Поразили цель, уничтожено несколько военнослужащих противника, средства связи и миномет", - сказал он. Поражение цели происходило в ночное время с использованием возможностей БПЛА. По его словам, после стрельбы САУ оперативно меняет позицию, чтобы избежать ответных ударов ВСУ, которые ведут постоянную охоту на российские самоходные установки. "В основном работаем по блиндажам, живой силе, то есть минометы, пехота, БМП, бывает по танкам работаем и иногда работаем по артиллерийским орудиям. Несколько раз был "Леопард", М-777 и самоходное орудие", - рассказал командир орудия.

https://ria.ru/20241125/polsha-1985499503.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, украина, россия