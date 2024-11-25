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Британия ввела санкции против 30 связанных с Россией судов - РИА Новости, 25.11.2024
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18:37 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/sanktsii-1985649299.html
Британия ввела санкции против 30 связанных с Россией судов
Британия ввела санкции против 30 связанных с Россией судов - РИА Новости, 25.11.2024
Британия ввела санкции против 30 связанных с Россией судов
Великобритания ввела санкции против 30 связанных с Россией судов, включая нефтяные и химические танкеры, следует из документа, опубликованного на сайте... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T18:37
2024-11-25T18:37
санкции в отношении россии
владимир путин
россия
великобритания
сьерра-леоне
в мире
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против 30 связанных с Россией судов, включая нефтяные и химические танкеры, следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства. Санкции в рамках антироссийских ограничений введены против 30 судов (нефтяных и химических танкеров) под флагами России, Сьерра-Леоне, Панамы, Островов Кука, Антигуа и Барбуда, Габона, Барбадоса и Гвинеи. Среди перечисленных судов российские нефтетанкеры "Виктор Бакаев" и "Красноярск". В мотивационной части документа сказано, что суда якобы участвуют в деятельности, целью или результатом которой является дестабилизация Украины, подрыв или угроза ее территориальной целостности, суверенитету или независимости или получение выгоды от правительства России или в оказании ему поддержки. Как утверждают британские власти, суда участвуют в перевозке российской нефти или нефтепродуктов из России в третьи страны. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20241123/medvedev-1985306200.html
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санкции в отношении россии, владимир путин, россия, великобритания, сьерра-леоне, в мире
Санкции в отношении России, Владимир Путин, Россия, Великобритания, Сьерра-Леоне, В мире
Британия ввела санкции против 30 связанных с Россией судов

Британия ввела санкции против 30 связанных с Россией судов, включая нефтетанкеры

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяные танкеры на рейде в Цемесской бухте
Нефтяные танкеры на рейде в Цемесской бухте - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Нефтяные танкеры на рейде в Цемесской бухте. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против 30 связанных с Россией судов, включая нефтяные и химические танкеры, следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства.
Санкции в рамках антироссийских ограничений введены против 30 судов (нефтяных и химических танкеров) под флагами России, Сьерра-Леоне, Панамы, Островов Кука, Антигуа и Барбуда, Габона, Барбадоса и Гвинеи. Среди перечисленных судов российские нефтетанкеры "Виктор Бакаев" и "Красноярск".
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В мотивационной части документа сказано, что суда якобы участвуют в деятельности, целью или результатом которой является дестабилизация Украины, подрыв или угроза ее территориальной целостности, суверенитету или независимости или получение выгоды от правительства России или в оказании ему поддержки. Как утверждают британские власти, суда участвуют в перевозке российской нефти или нефтепродуктов из России в третьи страны.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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Санкции в отношении РоссииВладимир ПутинРоссияВеликобританияСьерра-ЛеонеВ мире
 
 
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