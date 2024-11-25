https://ria.ru/20241125/sanktsii-1985649299.html

Британия ввела санкции против 30 связанных с Россией судов

Британия ввела санкции против 30 связанных с Россией судов - РИА Новости, 25.11.2024

Британия ввела санкции против 30 связанных с Россией судов

Великобритания ввела санкции против 30 связанных с Россией судов, включая нефтяные и химические танкеры, следует из документа, опубликованного на сайте... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T18:37

2024-11-25T18:37

2024-11-25T18:37

санкции в отношении россии

владимир путин

россия

великобритания

сьерра-леоне

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570855171_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b4394a613fdf8ce38d48edf323c0e698.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против 30 связанных с Россией судов, включая нефтяные и химические танкеры, следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства. Санкции в рамках антироссийских ограничений введены против 30 судов (нефтяных и химических танкеров) под флагами России, Сьерра-Леоне, Панамы, Островов Кука, Антигуа и Барбуда, Габона, Барбадоса и Гвинеи. Среди перечисленных судов российские нефтетанкеры "Виктор Бакаев" и "Красноярск". В мотивационной части документа сказано, что суда якобы участвуют в деятельности, целью или результатом которой является дестабилизация Украины, подрыв или угроза ее территориальной целостности, суверенитету или независимости или получение выгоды от правительства России или в оказании ему поддержки. Как утверждают британские власти, суда участвуют в перевозке российской нефти или нефтепродуктов из России в третьи страны. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20241123/medvedev-1985306200.html

https://ria.ru/20241123/sanktsii-1985325235.html

россия

великобритания

сьерра-леоне

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкции в отношении россии, владимир путин, россия, великобритания, сьерра-леоне, в мире