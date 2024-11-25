https://ria.ru/20241125/samolet-1985607125.html

Стала известна предполагаемая сумма ущерба от пожара на самолете в Анталье

Стала известна предполагаемая сумма ущерба от пожара на самолете в Анталье - РИА Новости, 25.11.2024

Стала известна предполагаемая сумма ущерба от пожара на самолете в Анталье

Ущерб авиакомпании "Азимут" от потери горевшего в Анталье самолета может составить 2-3 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник на страховом рынке. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T15:46

2024-11-25T15:46

2024-11-25T16:03

анталья (провинция)

сочи

анталия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

следственный комитет россии (ск рф)

sukhoi superjet 100 (ssj100)

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Ущерб авиакомпании "Азимут" от потери горевшего в Анталье самолета может составить 2-3 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник на страховом рынке. "По Анталии - это полная гибель самолета. С учетом возраста - до 2-3 миллиардов рублей. Именно по имуществу, каско судна", - сказал источник. Накануне вечером после посадки выполнявшего рейс Сочи - Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR начался пожар. В Росавиации сообщали, что пострадавших нет. Аэропорт турецкой Антальи уже вернулся к работе в обычном режиме. В СК России РИА Новости сообщали, что после возгорания в Турции фюзеляжа самолета, прилетевшего рейсом из Сочи, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.

анталья (провинция)

сочи

анталия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Горящий самолет авиакомпании "Азимут" в Анталье Горящий самолет авиакомпании "Азимут" в Анталье 2024-11-25T15:46 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

анталья (провинция), сочи, анталия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), sukhoi superjet 100 (ssj100), видео