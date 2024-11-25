https://ria.ru/20241125/samolet-1985607125.html
Стала известна предполагаемая сумма ущерба от пожара на самолете в Анталье
Стала известна предполагаемая сумма ущерба от пожара на самолете в Анталье - РИА Новости, 25.11.2024
Стала известна предполагаемая сумма ущерба от пожара на самолете в Анталье
Ущерб авиакомпании "Азимут" от потери горевшего в Анталье самолета может составить 2-3 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник на страховом рынке. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T15:46
2024-11-25T15:46
2024-11-25T16:03
анталья (провинция)
сочи
анталия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
следственный комитет россии (ск рф)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Ущерб авиакомпании "Азимут" от потери горевшего в Анталье самолета может составить 2-3 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник на страховом рынке. "По Анталии - это полная гибель самолета. С учетом возраста - до 2-3 миллиардов рублей. Именно по имуществу, каско судна", - сказал источник. Накануне вечером после посадки выполнявшего рейс Сочи - Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR начался пожар. В Росавиации сообщали, что пострадавших нет. Аэропорт турецкой Антальи уже вернулся к работе в обычном режиме. В СК России РИА Новости сообщали, что после возгорания в Турции фюзеляжа самолета, прилетевшего рейсом из Сочи, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.
анталья (провинция)
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Горящий самолет авиакомпании "Азимут" в Анталье
Горящий самолет авиакомпании "Азимут" в Анталье
2024-11-25T15:46
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PT1M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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анталья (провинция), сочи, анталия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), sukhoi superjet 100 (ssj100), видео
Анталья (провинция), Сочи, Анталия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Следственный комитет России (СК РФ), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
Стала известна предполагаемая сумма ущерба от пожара на самолете в Анталье
Ущерб от потери горевшего в Анталье самолета SSJ может составить 2-3 млрд рублей