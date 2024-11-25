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Рейс S7 экстренно сел в Петербурге из-за плохого самочувствия пассажира - РИА Новости, 25.11.2024
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15:15 25.11.2024 (обновлено: 15:56 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/samolet-1985598898.html
Рейс S7 экстренно сел в Петербурге из-за плохого самочувствия пассажира
Рейс S7 экстренно сел в Петербурге из-за плохого самочувствия пассажира - РИА Новости, 25.11.2024
Рейс S7 экстренно сел в Петербурге из-за плохого самочувствия пассажира
Самолёт авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines), летевший из Москвы в Калининград, сел в Санкт-Петербурге из-за плохого самочувствия пассажира, сообщил... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T15:15
2024-11-25T15:56
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калининград
санкт-петербург
s7 airlines
домодедово (аэропорт)
толмачево (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Самолёт авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines), летевший из Москвы в Калининград, сел в Санкт-Петербурге из-за плохого самочувствия пассажира, сообщил представитель авиаперевозчика РИА Новости. "Самолет S7 Airlines, следовавший по маршруту Москва - Калининград, совершил вынужденную посадку в аэропорту Санкт-Петербурга из-за плохого самочувствия одного из пассажиров", - говорится в сообщении компании. Пассажира оперативно госпитализировали. Самолет вылетел в Калининград в 13.36 мск. В компании "Воздушные ворота северной столицы" уточнили, что медики аэропорта прибыли к самолету, оказали первую медицинскую помощь и далирекомендации по лечению по месту жительства.S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России, обладает широкой сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе авиатранспортных узлов в Москве ("Домодедово"), Новосибирске ("Толмачево") и Иркутске.
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москва, калининград, санкт-петербург, s7 airlines, домодедово (аэропорт), толмачево (аэропорт), происшествия
Москва, Калининград, Санкт-Петербург, S7 Airlines, Домодедово (аэропорт), Толмачево (аэропорт), Происшествия
Рейс S7 экстренно сел в Петербурге из-за плохого самочувствия пассажира

Рейс S7 из Москвы в Калининград сел в Петербурге из-за самочувствия пассажира

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании S7 Airlines
Самолет авиакомпании S7 Airlines - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Самолет авиакомпании S7 Airlines. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Самолёт авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines), летевший из Москвы в Калининград, сел в Санкт-Петербурге из-за плохого самочувствия пассажира, сообщил представитель авиаперевозчика РИА Новости.
«
"Самолет S7 Airlines, следовавший по маршруту Москва - Калининград, совершил вынужденную посадку в аэропорту Санкт-Петербурга из-за плохого самочувствия одного из пассажиров", - говорится в сообщении компании.
Пассажира оперативно госпитализировали. Самолет вылетел в Калининград в 13.36 мск.
В компании "Воздушные ворота северной столицы" уточнили, что медики аэропорта прибыли к самолету, оказали первую медицинскую помощь и далирекомендации по лечению по месту жительства.
S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России, обладает широкой сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе авиатранспортных узлов в Москве ("Домодедово"), Новосибирске ("Толмачево") и Иркутске.
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МоскваКалининградСанкт-ПетербургS7 AirlinesДомодедово (аэропорт)Толмачево (аэропорт)Происшествия
 
 
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