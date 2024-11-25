https://ria.ru/20241125/samolet-1985598898.html

Рейс S7 экстренно сел в Петербурге из-за плохого самочувствия пассажира

Рейс S7 экстренно сел в Петербурге из-за плохого самочувствия пассажира - РИА Новости, 25.11.2024

Рейс S7 экстренно сел в Петербурге из-за плохого самочувствия пассажира

Самолёт авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines), летевший из Москвы в Калининград, сел в Санкт-Петербурге из-за плохого самочувствия пассажира, сообщил... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T15:15

2024-11-25T15:15

2024-11-25T15:56

москва

калининград

санкт-петербург

s7 airlines

домодедово (аэропорт)

толмачево (аэропорт)

происшествия

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Самолёт авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines), летевший из Москвы в Калининград, сел в Санкт-Петербурге из-за плохого самочувствия пассажира, сообщил представитель авиаперевозчика РИА Новости. "Самолет S7 Airlines, следовавший по маршруту Москва - Калининград, совершил вынужденную посадку в аэропорту Санкт-Петербурга из-за плохого самочувствия одного из пассажиров", - говорится в сообщении компании. Пассажира оперативно госпитализировали. Самолет вылетел в Калининград в 13.36 мск. В компании "Воздушные ворота северной столицы" уточнили, что медики аэропорта прибыли к самолету, оказали первую медицинскую помощь и далирекомендации по лечению по месту жительства.S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России, обладает широкой сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе авиатранспортных узлов в Москве ("Домодедово"), Новосибирске ("Толмачево") и Иркутске.

https://ria.ru/20241025/samolet-1979999672.html

москва

калининград

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, калининград, санкт-петербург, s7 airlines, домодедово (аэропорт), толмачево (аэропорт), происшествия