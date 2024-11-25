https://ria.ru/20241125/samolet-1985567338.html
Опубликована запись переговоров диспетчеров в момент крушения самолета DHL
Опубликована запись переговоров диспетчеров в момент крушения самолета DHL - РИА Новости, 25.11.2024
Опубликована запись переговоров диспетчеров в момент крушения самолета DHL
Запись переговоров авиадиспетчеров в Вильнюсе в момент катастрофы самолета компании DHL в Литве оказалась в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T13:07
2024-11-25T13:07
2024-11-25T13:07
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Запись переговоров авиадиспетчеров в Вильнюсе в момент катастрофы самолета компании DHL в Литве оказалась в распоряжении РИА Новости. "Отменяйте ваш вылет и возвращайтесь... У нас тут крушение самолета... Потребуется некоторое время", - говорит, в частности, диспетчер на записи, обращаясь к другим бортам. Грузовой самолет немецкой компании по перевозкам DHL разбился вблизи аэропорта Вильнюса. По данным профильного портала FlightAware, самолет, предположительно, направлялся туда из Лейпцига. Полиция сообщила, что в результате крушения погиб один из пилотов - гражданин Испании. Еще трое пострадавших - граждане Литвы, Германии и Испании - находятся в больницах. Полиция и генпрокуратура Литвы начали досудебное расследование происшествия. Глава литовского департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис заявил, что версия теракта не исключается, но данных об этом пока нет.
https://ria.ru/20241125/samolet-1985510975.html
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Запись переговоров диспетчеров в момент катастрофы с грузовым самолетом DHL в Литве
РИА Новости публикует запись переговоров диспетчеров в момент катастрофы с грузовым самолетом DHL в Литве, где аэропорт Вильнюса предупреждает другие рейсы о ЧП.
"Отменяйте ваш вылет и возвращайтесь... У нас тут крушение самолета... Потребуется некоторое время"
2024-11-25T13:07
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PT0M12S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, испания, литва, вильнюс, dhl
В мире, Испания, Литва, Вильнюс, DHL
Опубликована запись переговоров диспетчеров в момент крушения самолета DHL
РИА Новости опубликовало запись переговоров авиадиспетчеров после ЧП в Вильнюсе