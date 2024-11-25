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Грузовой самолет упал рядом с жилым домом в Вильнюсе - РИА Новости, 25.11.2024
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08:04 25.11.2024 (обновлено: 09:10 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/samolet-1985509536.html
Грузовой самолет упал рядом с жилым домом в Вильнюсе
Грузовой самолет упал рядом с жилым домом в Вильнюсе - РИА Новости, 25.11.2024
Грузовой самолет упал рядом с жилым домом в Вильнюсе
Самолет немецкой компании по перевозкам DHL разбился недалеко от аэропорта Вильнюса, передает агентство Reuters со ссылкой на литовскую полицию. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T08:04
2024-11-25T09:10
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Самолет немецкой компании по перевозкам DHL разбился недалеко от аэропорта Вильнюса, передает агентство Reuters со ссылкой на литовскую полицию."Грузовой самолет DHL потерпел крушение вблизи аэропорта Вильнюса", — говорится в сообщении.По информации национального радио LRT, самолет рухнул рядом с жилым домом. По словам представителя полиции, пострадали четыре человека, находившиеся на борту. Один из пилотов погиб, второго удалось извлечь из самолета живым и передать медикам. Информации о жильцах дома пока нет, но в здании начался пожар.Генеральный директор DHL Lietuva Миндаугас Пиворюнас заявил, что причина крушения пока неизвестна, информации о грузе самолета тоже нет.На работу аэропорта Вильнюса происшествие не повлияло.
https://ria.ru/20241102/boeing-1981570038.html
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вильнюс, в мире, литва, dhl
Вильнюс, В мире, Литва, DHL
Грузовой самолет упал рядом с жилым домом в Вильнюсе

Грузовой самолёт DHL упал рядом с жилым домом недалеко от аэропорта Вильнюса

© РИА Новости / LRTМесто крушения самолета в Вильнюсе
Место крушения самолета в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / LRT
Место крушения самолета в Вильнюсе
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Самолет немецкой компании по перевозкам DHL разбился недалеко от аэропорта Вильнюса, передает агентство Reuters со ссылкой на литовскую полицию.
«
"Грузовой самолет DHL потерпел крушение вблизи аэропорта Вильнюса", — говорится в сообщении.
По информации национального радио LRT, самолет рухнул рядом с жилым домом. По словам представителя полиции, пострадали четыре человека, находившиеся на борту. Один из пилотов погиб, второго удалось извлечь из самолета живым и передать медикам.
Информации о жильцах дома пока нет, но в здании начался пожар.
Генеральный директор DHL Lietuva Миндаугас Пиворюнас заявил, что причина крушения пока неизвестна, информации о грузе самолета тоже нет.
На работу аэропорта Вильнюса происшествие не повлияло.
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