https://ria.ru/20241125/samolet-1985509536.html

Грузовой самолет упал рядом с жилым домом в Вильнюсе

Грузовой самолет упал рядом с жилым домом в Вильнюсе - РИА Новости, 25.11.2024

Грузовой самолет упал рядом с жилым домом в Вильнюсе

Самолет немецкой компании по перевозкам DHL разбился недалеко от аэропорта Вильнюса, передает агентство Reuters со ссылкой на литовскую полицию. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T08:04

2024-11-25T08:04

2024-11-25T09:10

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Самолет немецкой компании по перевозкам DHL разбился недалеко от аэропорта Вильнюса, передает агентство Reuters со ссылкой на литовскую полицию."Грузовой самолет DHL потерпел крушение вблизи аэропорта Вильнюса", — говорится в сообщении.По информации национального радио LRT, самолет рухнул рядом с жилым домом. По словам представителя полиции, пострадали четыре человека, находившиеся на борту. Один из пилотов погиб, второго удалось извлечь из самолета живым и передать медикам. Информации о жильцах дома пока нет, но в здании начался пожар.Генеральный директор DHL Lietuva Миндаугас Пиворюнас заявил, что причина крушения пока неизвестна, информации о грузе самолета тоже нет.На работу аэропорта Вильнюса происшествие не повлияло.

https://ria.ru/20241102/boeing-1981570038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вильнюс, в мире, литва, dhl