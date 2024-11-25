https://ria.ru/20241125/samara-1985564548.html

В Самаре полицейского заподозрили в сексуальном насилии над дочерью

В Самаре полицейского заподозрили в сексуальном насилии над дочерью - РИА Новости, 25.11.2024

В Самаре полицейского заподозрили в сексуальном насилии над дочерью

Замглавы Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте задержан в Самаре по подозрению в сексуальном насилии над дочерью, совершившей... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T13:24

2024-11-25T13:24

2024-11-25T13:24

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САМАРА, 25 ноя - РИА Новости. Замглавы Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте задержан в Самаре по подозрению в сексуальном насилии над дочерью, совершившей впоследствии самоубийство, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Задержан в Самаре замглавы линейного УМВД РФ на транспорте. Его проверяют на преступные действия по отношению к его дочери. В отношении него возбуждено дело по статье 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера), по факту (суицида дочери - ред.) - возбуждено дело по статье 110 УК РФ (Доведение до самоубийства), подозреваемые устанавливаются", - сказал собеседник. Он уточнил, что дочь фигуранта - полковника полиции, возглавляющего в управлении отдел по работе с личным составом, - совершила попытку суицида 11 ноября и умерла в больнице 20 ноября. Местные СМИ сообщали, что изначально рассматривалась версия, что девочка покончила с собой из-за буллинга в школе. В региональном СУСК России не комментируют это дело. На момент публикации РИА Новости не прокомментировали ситуацию и в Средневолжском ЛУ МВД России.

https://ria.ru/20240914/moskva-1972752613.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, здоровье - общество, россия, самара