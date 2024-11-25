https://ria.ru/20241125/ryabkov-1985596188.html
Рябков рассказал, от чего зависит будущее моратория на размещение РСМД
Рябков рассказал, от чего зависит будущее моратория на размещение РСМД - РИА Новости, 25.11.2024
Рябков рассказал, от чего зависит будущее моратория на размещение РСМД
Судьба российского одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности целиком и полностью зависит от дальнейших шагов США, заявил замглавы РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T15:08
2024-11-25T15:08
2024-11-25T15:25
сша
россия
сергей рябков
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Судьба российского одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности целиком и полностью зависит от дальнейших шагов США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Президент сказал то, что сказал. Вопрос о размещении в его заявлении исчерпывающим образом отражен. Как и раньше, происходящее зависит целиком и полностью от того выбора, который сделают в этот крайне тревожный, весьма опасный момент наши противники, и от той линии, которую они будут проводить", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, продолжает ли действовать российский мораторий на размещение РСМД.На вопрос о том, означает ли это, что судьба моратория зависит от действий США, Рябков ответил утвердительно: "Да, как и раньше"."Целиком и полностью вся ответственность за происходящее на них. И любые эскалационные сценарии, если они начнут реализовываться, дальнейшие эскалационные сценарии будут прямым следствием безрассудной и, называя вещи своими именами, бесчеловечной политики, которую проводит Вашингтон и ведущие европейские страны, полностью попустительствующие любым самым эфемерным амбициям, самым преступным замыслам Киева", - добавил замминистра.
https://ria.ru/20241125/konflikt-1985593606.html
сша
россия
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сша, россия, сергей рябков, вашингтон (штат)
США, Россия, Сергей Рябков, Вашингтон (штат)
Рябков рассказал, от чего зависит будущее моратория на размещение РСМД
Рябков: судьба моратория на размещение РСМД зависит от дальнейших шагов США
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Судьба российского одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности целиком и полностью зависит от дальнейших шагов США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Президент сказал то, что сказал. Вопрос о размещении в его заявлении исчерпывающим образом отражен. Как и раньше, происходящее зависит целиком и полностью от того выбора, который сделают в этот крайне тревожный, весьма опасный момент наши противники, и от той линии, которую они будут проводить", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, продолжает ли действовать российский мораторий на размещение РСМД.
На вопрос о том, означает ли это, что судьба моратория зависит от действий США, Рябков ответил утвердительно: "Да, как и раньше".
"Целиком и полностью вся ответственность за происходящее на них. И любые эскалационные сценарии, если они начнут реализовываться, дальнейшие эскалационные сценарии будут прямым следствием безрассудной и, называя вещи своими именами, бесчеловечной политики, которую проводит Вашингтон
и ведущие европейские страны, полностью попустительствующие любым самым эфемерным амбициям, самым преступным замыслам Киева", - добавил замминистра.