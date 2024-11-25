https://ria.ru/20241125/ryabkov-1985592932.html

Россия рассматривает возможность размещения ракет в Азии, заявил Рябков

Россия рассматривает возможность размещения ракет в Азии, заявил Рябков - РИА Новости, 25.11.2024

Россия рассматривает возможность размещения ракет в Азии, заявил Рябков

Россия рассматривает возможность размещения ракет средней и меньшей дальности в Азии, если там появятся аналогичные американские системы, заявил журналистам... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T14:56

2024-11-25T14:56

2024-11-25T16:23

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Россия рассматривает возможность размещения ракет средней и меньшей дальности в Азии, если там появятся аналогичные американские системы, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков."Безусловно, это одна из опций, о которых тоже неоднократно говорилось. Появление соответствующих американских систем в любом регионе мира будет предопределять наши дальнейшие шаги, в том числе в сфере организации военного и военно-технического ответа", — сказал он.Замминистра подчеркнул, что у оппонентов России и их сателлитов не должно существовать ложного чувства безопасности или самоуспокоенности. "Настало время, когда уговоры и какие-то аргументы могут применяться и дальше, но практика показывает, что должного эффекта они не имеют, поэтому необходимы более сильнодействующие средства, включая развертывание подобных систем, откуда они могут поражать соответствующие цели и выступать в качестве компенсирующей меры", — отметил Рябков.Что касается новейших ракет средней дальности "Орешник", то никаких ограничений на их потенциальное размещение сегодняшние международные обязательства России не накладывают, в том числе из-за ошибочного шага администрации США по выходу из Договора по РСМД, добавил замглавы МИД.По его словам, судьба российского одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности целиком и полностью зависит от последующих действий американской администрации."И любые эскалационные сценарии, если они начнут реализовываться, дальнейшие эскалационные сценарии будут прямым следствием безрассудной и, называя вещи своими именами, бесчеловечной политики, которую проводит Вашингтон и ведущие европейские страны, полностью попустительствующие любым, самым эфемерным амбициям, самым преступным замыслам Киева", — заключил Рябков.Двадцать первого ноября президент России выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что Москва в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".Российские военные нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение, заявили в Минобороны, подчеркнув, что все боевые блоки достигли объекта поражения.

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https://ria.ru/20241125/zapad-1985449118.html

https://ria.ru/20241122/oreshnik_putin-1985104980.html

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в мире, россия, азия, сша, сергей рябков