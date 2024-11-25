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Россия рассматривает возможность размещения ракет в Азии, заявил Рябков - РИА Новости, 25.11.2024
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14:56 25.11.2024 (обновлено: 16:23 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/ryabkov-1985592932.html
Россия рассматривает возможность размещения ракет в Азии, заявил Рябков
Россия рассматривает возможность размещения ракет в Азии, заявил Рябков - РИА Новости, 25.11.2024
Россия рассматривает возможность размещения ракет в Азии, заявил Рябков
Россия рассматривает возможность размещения ракет средней и меньшей дальности в Азии, если там появятся аналогичные американские системы, заявил журналистам... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T14:56
2024-11-25T16:23
в мире
россия
азия
сша
сергей рябков
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Россия рассматривает возможность размещения ракет средней и меньшей дальности в Азии, если там появятся аналогичные американские системы, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков."Безусловно, это одна из опций, о которых тоже неоднократно говорилось. Появление соответствующих американских систем в любом регионе мира будет предопределять наши дальнейшие шаги, в том числе в сфере организации военного и военно-технического ответа", — сказал он.Замминистра подчеркнул, что у оппонентов России и их сателлитов не должно существовать ложного чувства безопасности или самоуспокоенности. "Настало время, когда уговоры и какие-то аргументы могут применяться и дальше, но практика показывает, что должного эффекта они не имеют, поэтому необходимы более сильнодействующие средства, включая развертывание подобных систем, откуда они могут поражать соответствующие цели и выступать в качестве компенсирующей меры", — отметил Рябков.Что касается новейших ракет средней дальности "Орешник", то никаких ограничений на их потенциальное размещение сегодняшние международные обязательства России не накладывают, в том числе из-за ошибочного шага администрации США по выходу из Договора по РСМД, добавил замглавы МИД.По его словам, судьба российского одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности целиком и полностью зависит от последующих действий американской администрации."И любые эскалационные сценарии, если они начнут реализовываться, дальнейшие эскалационные сценарии будут прямым следствием безрассудной и, называя вещи своими именами, бесчеловечной политики, которую проводит Вашингтон и ведущие европейские страны, полностью попустительствующие любым, самым эфемерным амбициям, самым преступным замыслам Киева", — заключил Рябков.Двадцать первого ноября президент России выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что Москва в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".Российские военные нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение, заявили в Минобороны, подчеркнув, что все боевые блоки достигли объекта поражения.
https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html
https://ria.ru/20241125/zapad-1985449118.html
https://ria.ru/20241122/oreshnik_putin-1985104980.html
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в мире, россия, азия, сша, сергей рябков
В мире, Россия, Азия, США, Сергей Рябков
Россия рассматривает возможность размещения ракет в Азии, заявил Рябков

Рябков: РФ рассматривает возможность размещения ракет в Азии из-за США

© РИА Новости / Сергей Орлов | Перейти в медиабанкЗагрузка ракеты на пусковую установку ракетного комплекса
Загрузка ракеты на пусковую установку ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Сергей Орлов
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Загрузка ракеты на пусковую установку ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Россия рассматривает возможность размещения ракет средней и меньшей дальности в Азии, если там появятся аналогичные американские системы, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
"Безусловно, это одна из опций, о которых тоже неоднократно говорилось. Появление соответствующих американских систем в любом регионе мира будет предопределять наши дальнейшие шаги, в том числе в сфере организации военного и военно-технического ответа", — сказал он.
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«
"Настало время, когда уговоры и какие-то аргументы могут применяться и дальше, но практика показывает, что должного эффекта они не имеют, поэтому необходимы более сильнодействующие средства, включая развертывание подобных систем, откуда они могут поражать соответствующие цели и выступать в качестве компенсирующей меры", — отметил Рябков.
Что касается новейших ракет средней дальности "Орешник", то никаких ограничений на их потенциальное размещение сегодняшние международные обязательства России не накладывают, в том числе из-за ошибочного шага администрации США по выходу из Договора по РСМД, добавил замглавы МИД.
По его словам, судьба российского одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности целиком и полностью зависит от последующих действий американской администрации.
"И любые эскалационные сценарии, если они начнут реализовываться, дальнейшие эскалационные сценарии будут прямым следствием безрассудной и, называя вещи своими именами, бесчеловечной политики, которую проводит Вашингтон и ведущие европейские страны, полностью попустительствующие любым, самым эфемерным амбициям, самым преступным замыслам Киева", — заключил Рябков.
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Российские военные нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение, заявили в Минобороны, подчеркнув, что все боевые блоки достигли объекта поражения.
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