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Рябков назвал слова Путина после применения "Орешника" сигналом Западу - РИА Новости, 25.11.2024
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03:30 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/ryabkov-1985497916.html
Рябков назвал слова Путина после применения "Орешника" сигналом Западу
Рябков назвал слова Путина после применения "Орешника" сигналом Западу - РИА Новости, 25.11.2024
Рябков назвал слова Путина после применения "Орешника" сигналом Западу
Россия сможет обеспечить коренные интересы в сфере безопасности, и обращение президента России Владимира Путина после применения ракеты "Орешник" — сигнал и... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T03:30
2024-11-25T03:30
россия
украина
владимир путин
сергей рябков
джо байден
вооруженные силы украины
первый запуск ракеты "орешник"
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Россия сможет обеспечить коренные интересы в сфере безопасности, и обращение президента России Владимира Путина после применения ракеты "Орешник" — сигнал и предупреждение об этом, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков в комментарии "Известиям"."Но это прежде всего сигнал о том, что мы проявляем решимость отвечать на провокации и эскалационные шаги западных спонсоров киевского режима так, чтобы они понимали серьезность момента и нашу способность находить именно военные ответы на новые вызовы", — сказал дипломат.Рябков добавил, что "Западу давно пора остановиться", а факт того, что этого не происходит, доказывает "постепенное притупление чувства самосохранения у тех, кто там принимает решения"."Что касается "красных линий", то я против употребления этого термина в принципе, потому что противники спекулируют на нем. Безусловно, есть коренные интересы нашей страны в сфере безопасности, которые будут гарантированно обеспечиваться всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами", — подытожил замглавы МИД России.Президент России Владимир Путин вечером 21 ноября выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в этом случае баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.
https://ria.ru/20241125/oreshnik-1985494712.html
https://ria.ru/20241124/putin-1985447580.html
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россия, украина, владимир путин, сергей рябков, джо байден, вооруженные силы украины, первый запуск ракеты "орешник"
Россия, Украина, Владимир Путин, Сергей Рябков, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Первый запуск ракеты "Орешник", Специальная военная операция на Украине
Рябков назвал слова Путина после применения "Орешника" сигналом Западу

Рябков назвал заявление Путина сигналом Западу, что РФ готова к ответу на вызовы

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Россия сможет обеспечить коренные интересы в сфере безопасности, и обращение президента России Владимира Путина после применения ракеты "Орешник" — сигнал и предупреждение об этом, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков в комментарии "Известиям".
"Но это прежде всего сигнал о том, что мы проявляем решимость отвечать на провокации и эскалационные шаги западных спонсоров киевского режима так, чтобы они понимали серьезность момента и нашу способность находить именно военные ответы на новые вызовы", — сказал дипломат.
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Рябков добавил, что "Западу давно пора остановиться", а факт того, что этого не происходит, доказывает "постепенное притупление чувства самосохранения у тех, кто там принимает решения".
"Что касается "красных линий", то я против употребления этого термина в принципе, потому что противники спекулируют на нем. Безусловно, есть коренные интересы нашей страны в сфере безопасности, которые будут гарантированно обеспечиваться всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами", — подытожил замглавы МИД России.
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Президент России Владимир Путин вечером 21 ноября выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в этом случае баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.
Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ПутинСергей РябковДжо БайденВооруженные силы УкраиныПервый запуск ракеты "Орешник"
 
 
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