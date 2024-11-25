https://ria.ru/20241125/rumyniya-1985606401.html

Джеорджеску лидирует после подсчета ста процентов голосов за рубежом

Джеорджеску лидирует после подсчета ста процентов голосов за рубежом - РИА Новости, 25.11.2024

Джеорджеску лидирует после подсчета ста процентов голосов за рубежом

Независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску лидирует в первом туре выборов после подсчета 100% бюллетеней на зарубежных участках,... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T15:42

2024-11-25T15:42

2024-11-25T18:33

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КИШИНЕВ, 25 ноя – РИА Новости. Независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску лидирует в первом туре выборов после подсчета 100% бюллетеней на зарубежных участках, свидетельствуют данные ЦИК. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. По данным ЦИК, за границей за Джеорджеску избиратели отдали с 43,35% голосов. У лидера оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 26,82% голосов. По данным ЦИК, к 15.00 мск было подсчитало 99,98% голосов избирателей: первое место занимает Джеорджеску с 22,95% голосов, у Ласкони - 19,17% голосов. Премьер Марчел Чолаку занимает третье место, у него 19,15% голосов. Второй тур выборов главы Румынии пройдет 8 декабря. Результаты Джеорджеску стали сюрпризом, поскольку опросы оценивали его шансы невысоко. Он проводил свою предвыборную кампанию в TikTok, выступает за традиционные ценности, но при этом прославляет военных Румынии, которые во Второй мировой войне были на стороне фашистов, также он считает, что членство в НАТО не может гарантировать безопасность Румынии и выступает за союз с Россией. На пост президента Румынии баллотировались 13 кандидатов: бывший замгенсека НАТО, экс-председатель Социал-демократической партии (СДП) Мирча Джоанэ, нынешний глава СДП, премьер-министр страны Марчел Чолаку, спикер сената, руководитель Национал-либеральной партии Николае Чукэ, лидер "Союза за спасение Румынии" Елена Ласкони, председатель "Союза за объединение румын" Джордже Симион, лидер Демократического союза венгров Румынии Келемен Хунор, глава Национальной партии консерваторов Румынии Кристиан Терхеш, представитель "Партии альтернативы для национального достоинства" Александра Пэкурару, основатель партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску, бывший замглавы разведслужбы Румынии, кандидат от партии "Лига национального действия" Силвиу Предою, а также независимые кандидаты Ана Биркхалл, Кристиан Диаконеску и Кэлин Джеорджеску. Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство.

https://ria.ru/20241125/filippo-1985578619.html

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в мире, румыния, сша, россия, нато, президентские выборы в румынии — 2024