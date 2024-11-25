https://ria.ru/20241125/rumyniya-1985553750.html

В Кремле дали характеристику отношениям с Румынией

В Кремле дали характеристику отношениям с Румынией - РИА Новости, 25.11.2024

В Кремле дали характеристику отношениям с Румынией

Нельзя сказать, что Кремль близко знаком с мировоззрением независимого кандидата в президенты Румынии Кэлин Джорджеску относительно России, заявил... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T12:16

2024-11-25T12:16

2024-11-25T12:16

румыния

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евросоюз

президентские выборы в румынии — 2024

в мире

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Нельзя сказать, что Кремль близко знаком с мировоззрением независимого кандидата в президенты Румынии Кэлин Джорджеску относительно России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, я пока не стал бы давать никаких прогнозов, да и, наверное, нельзя сказать, что мы так близко знакомы с мировоззрением этого кандидата в том, что касается отношений с нашей стороной, пока хорошо нам понятно действующее руководство Румынии, не является дружественной нам страной", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов о том, стали ли результаты голосования неожиданностью для Кремля и и как оценивают перспективу Джеорджеску сохранить преимущество во втором туре выборов. В Румынии в воскресенье прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. Предварительные данные показывают, что победитель будет определен во втором туре, который пройдет 8 декабря. Центральное бюро Румынии к 11.00 мск подсчитало 99,94% голосов. Данные показывают, что первое место занимает независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов. У лидера оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елена Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, - 19,17% голосов. Джеорджеску признает, что у него нет связей с Россией, но он "тянется к русской культуре". Кандидат в президенты считает, что Румынии пошли бы на пользу хорошие отношения с Москвой, поскольку "нужно ладить со всеми великими державами мира - Китаем, США, Россией". Он не раз отмечал, что членство в НАТО и ЕС не дало Бухаресту необходимой защиты.

https://ria.ru/20241125/dzheordzhesku-1985505411.html

https://ria.ru/20241124/rumyniya-1985329847.html

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Ольга Фомченкова

румыния, россия, сша, дмитрий песков, нато, евросоюз, президентские выборы в румынии — 2024, в мире