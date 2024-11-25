https://ria.ru/20241125/rumyniya-1985553750.html
В Кремле дали характеристику отношениям с Румынией
В Кремле дали характеристику отношениям с Румынией - РИА Новости, 25.11.2024
В Кремле дали характеристику отношениям с Румынией
Нельзя сказать, что Кремль близко знаком с мировоззрением независимого кандидата в президенты Румынии Кэлин Джорджеску относительно России, заявил... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T12:16
2024-11-25T12:16
2024-11-25T12:16
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Нельзя сказать, что Кремль близко знаком с мировоззрением независимого кандидата в президенты Румынии Кэлин Джорджеску относительно России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, я пока не стал бы давать никаких прогнозов, да и, наверное, нельзя сказать, что мы так близко знакомы с мировоззрением этого кандидата в том, что касается отношений с нашей стороной, пока хорошо нам понятно действующее руководство Румынии, не является дружественной нам страной", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов о том, стали ли результаты голосования неожиданностью для Кремля и и как оценивают перспективу Джеорджеску сохранить преимущество во втором туре выборов. В Румынии в воскресенье прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. Предварительные данные показывают, что победитель будет определен во втором туре, который пройдет 8 декабря. Центральное бюро Румынии к 11.00 мск подсчитало 99,94% голосов. Данные показывают, что первое место занимает независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов. У лидера оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елена Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, - 19,17% голосов. Джеорджеску признает, что у него нет связей с Россией, но он "тянется к русской культуре". Кандидат в президенты считает, что Румынии пошли бы на пользу хорошие отношения с Москвой, поскольку "нужно ладить со всеми великими державами мира - Китаем, США, Россией". Он не раз отмечал, что членство в НАТО и ЕС не дало Бухаресту необходимой защиты.
https://ria.ru/20241125/dzheordzhesku-1985505411.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
румыния, россия, сша, дмитрий песков, нато, евросоюз, президентские выборы в румынии — 2024, в мире
Румыния, Россия, США, Дмитрий Песков, НАТО, Евросоюз, Президентские выборы в Румынии — 2024, В мире
В Кремле дали характеристику отношениям с Румынией
Песков: Румыния с действующим руководством является недружественной для России
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Нельзя сказать, что Кремль близко знаком с мировоззрением независимого кандидата в президенты Румынии Кэлин Джорджеску относительно России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, я пока не стал бы давать никаких прогнозов, да и, наверное, нельзя сказать, что мы так близко знакомы с мировоззрением этого кандидата в том, что касается отношений с нашей стороной, пока хорошо нам понятно действующее руководство Румынии, не является дружественной нам страной", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов о том, стали ли результаты голосования неожиданностью для Кремля и и как оценивают перспективу Джеорджеску сохранить преимущество во втором туре выборов.
В Румынии в воскресенье прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. Предварительные данные показывают, что победитель будет определен во втором туре, который пройдет 8 декабря.
Центральное бюро Румынии к 11.00 мск подсчитало 99,94% голосов. Данные показывают, что первое место занимает независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов. У лидера оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елена Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, - 19,17% голосов.
Джеорджеску признает, что у него нет связей с Россией, но он "тянется к русской культуре". Кандидат в президенты считает, что Румынии пошли бы на пользу хорошие отношения с Москвой, поскольку "нужно ладить со всеми великими державами мира - Китаем, США, Россией". Он не раз отмечал, что членство в НАТО и ЕС не дало Бухаресту необходимой защиты.