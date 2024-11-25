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Джеорджеску назвал российскую мудрость шансом для Румынии - РИА Новости, 25.11.2024
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12:09 25.11.2024 (обновлено: 17:27 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/rumyniya-1985552131.html
Джеорджеску назвал российскую мудрость шансом для Румынии
Джеорджеску назвал российскую мудрость шансом для Румынии - РИА Новости, 25.11.2024
Джеорджеску назвал российскую мудрость шансом для Румынии
Независимый кандидат Кэлин Джеорджеску лидирует на выборах президента Румынии, хотя СМИ называют его пророссийским выдвиженцем. Агентство РИА Новости собрало... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T12:09
2024-11-25T17:27
румыния
россия
украина
владимир путин
нато
евросоюз
президентские выборы в румынии — 2024
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КИШИНЕВ, 25 ноя — РИА Новости. Независимый кандидат Кэлин Джеорджеску лидирует на выборах президента Румынии, хотя СМИ называют его пророссийским выдвиженцем. Агентство РИА Новости собрало цитаты Джеорджеску, с которыми он шел на выборы. Джеорджеску признает, что у него нет связей с Россией, но он "тянется к русской культуре". По его мнению, Румынии пошли бы на пользу хорошие отношения с Москвой, поскольку "нужно ладить со всеми великими державами мира — Китаем, США, Россией". Кандидат в президенты не раз отмечал, что членство в НАТО и ЕС не дало Бухаресту необходимой защиты. "Румыния не может игнорировать подобное (серьезные последствия военных конфликтов в регионе. — Прим. ред.), потому что она вообще ни к чему не готова. Шанс Румынии — это российская мудрость", — открыто говорит Джеорджеску. События на Украине он считает примером защиты Россией своих граждан.&quot;Россия умеет защищать своих граждан — и, наверное, пример Крыма будет воспринят буквально для региона Донбасса. Россия чрезвычайно хорошо подготовлена, не думаю, что она попадет в ловушку разжигания конфликта, но в то же время она не подведет себя в случае эскалации ситуации. &lt;…&gt; Русские — лучшие шахматисты в мире и останутся таковыми — и они знают, когда расставлена ловушка&quot;.Еще до начала избирательной кампании Джеорджеску хорошо отзывался о президенте России Владимире Путине, называя его "лидером среди лидеров". "Владимир Путин — человек, который любит свою страну. Это человек, который, с моей точки зрения, очень хорошо знает дипломатические аспекты, владеет ими и окружен очень хорошими профессионалами", — считает кандидат. Учитывая вышесказанное, неудивительно, что в случае победы на выборах он намерен уделять внимание не помощи Украине, а проблемам самой Румынии. &quot;Я борюсь за должность президента Румынии, а не Украины. У нас есть более серьезные проблемы, чем война на Украине: 20 процентов румын живут в бедности! У нас тысячи наркоманов. Это реальные проблемы. И я буду ими заниматься.Выборы президента Румынии прошли 24 ноября. Согласно данным после обработки 99,94 процента бюллетеней, Джеорджеску набирает 22,94 процента, второй с 19,17 процента идет лидер оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елена Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США. На пост президента Румынии баллотировались 13 кандидатов. Кто станет главой государства, определится во втором туре выборов, который намечен на 8 декабря. Для победы нужно получить простое большинство голосов.
https://ria.ru/20241125/dodon-1985548429.html
https://ria.ru/20241125/kreml-1985549819.html
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румыния, россия, украина, владимир путин, нато, евросоюз, президентские выборы в румынии — 2024
Румыния, Россия, Украина, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз, Президентские выборы в Румынии — 2024
Джеорджеску назвал российскую мудрость шансом для Румынии

Джеорджеску: Румынии пошли бы на пользу хорошие отношения с Москвой

© AP Photo / Alexandru DobreКандидат на пост президента Румынии Кэлин Джеорджеску
Кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джеорджеску - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Alexandru Dobre
Кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джеорджеску. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 ноя — РИА Новости. Независимый кандидат Кэлин Джеорджеску лидирует на выборах президента Румынии, хотя СМИ называют его пророссийским выдвиженцем. Агентство РИА Новости собрало цитаты Джеорджеску, с которыми он шел на выборы.
Джеорджеску признает, что у него нет связей с Россией, но он "тянется к русской культуре". По его мнению, Румынии пошли бы на пользу хорошие отношения с Москвой, поскольку "нужно ладить со всеми великими державами мира — Китаем, США, Россией".
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Кандидат в президенты не раз отмечал, что членство в НАТО и ЕС не дало Бухаресту необходимой защиты.
«
"Румыния не может игнорировать подобное (серьезные последствия военных конфликтов в регионе. — Прим. ред.), потому что она вообще ни к чему не готова. Шанс Румынии — это российская мудрость", — открыто говорит Джеорджеску.
События на Украине он считает примером защиты Россией своих граждан.
«

"Россия умеет защищать своих граждан — и, наверное, пример Крыма будет воспринят буквально для региона Донбасса. Россия чрезвычайно хорошо подготовлена, не думаю, что она попадет в ловушку разжигания конфликта, но в то же время она не подведет себя в случае эскалации ситуации. <…> Русские — лучшие шахматисты в мире и останутся таковыми — и они знают, когда расставлена ловушка".

Кэлин Джеорджеску
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Вчера, 11:58
Еще до начала избирательной кампании Джеорджеску хорошо отзывался о президенте России Владимире Путине, называя его "лидером среди лидеров".
"Владимир Путин — человек, который любит свою страну. Это человек, который, с моей точки зрения, очень хорошо знает дипломатические аспекты, владеет ими и окружен очень хорошими профессионалами", — считает кандидат.
Учитывая вышесказанное, неудивительно, что в случае победы на выборах он намерен уделять внимание не помощи Украине, а проблемам самой Румынии.
«

"Я борюсь за должность президента Румынии, а не Украины. У нас есть более серьезные проблемы, чем война на Украине: 20 процентов румын живут в бедности! У нас тысячи наркоманов. Это реальные проблемы. И я буду ими заниматься.

Кэлин Джеорджеску
кандидат в президенты Румынии
Выборы президента Румынии прошли 24 ноября. Согласно данным после обработки 99,94 процента бюллетеней, Джеорджеску набирает 22,94 процента, второй с 19,17 процента идет лидер оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елена Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США. На пост президента Румынии баллотировались 13 кандидатов.
Кто станет главой государства, определится во втором туре выборов, который намечен на 8 декабря. Для победы нужно получить простое большинство голосов.
Голосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
Процедура выборов президента Румынии
24 ноября, 03:01
 
РумынияРоссияУкраинаВладимир ПутинНАТОЕвросоюзПрезидентские выборы в Румынии — 2024
 
 
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