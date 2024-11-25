Джеорджеску назвал российскую мудрость шансом для Румынии
Джеорджеску: Румынии пошли бы на пользу хорошие отношения с Москвой
© AP Photo / Alexandru DobreКандидат на пост президента Румынии Кэлин Джеорджеску
© AP Photo / Alexandru Dobre
Кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джеорджеску. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 ноя — РИА Новости. Независимый кандидат Кэлин Джеорджеску лидирует на выборах президента Румынии, хотя СМИ называют его пророссийским выдвиженцем. Агентство РИА Новости собрало цитаты Джеорджеску, с которыми он шел на выборы.
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"Румыния не может игнорировать подобное (серьезные последствия военных конфликтов в регионе. — Прим. ред.), потому что она вообще ни к чему не готова. Шанс Румынии — это российская мудрость", — открыто говорит Джеорджеску.
События на Украине он считает примером защиты Россией своих граждан.
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"Россия умеет защищать своих граждан — и, наверное, пример Крыма будет воспринят буквально для региона Донбасса. Россия чрезвычайно хорошо подготовлена, не думаю, что она попадет в ловушку разжигания конфликта, но в то же время она не подведет себя в случае эскалации ситуации. <…> Русские — лучшие шахматисты в мире и останутся таковыми — и они знают, когда расставлена ловушка".
Еще до начала избирательной кампании Джеорджеску хорошо отзывался о президенте России Владимире Путине, называя его "лидером среди лидеров".
"Владимир Путин — человек, который любит свою страну. Это человек, который, с моей точки зрения, очень хорошо знает дипломатические аспекты, владеет ими и окружен очень хорошими профессионалами", — считает кандидат.
Учитывая вышесказанное, неудивительно, что в случае победы на выборах он намерен уделять внимание не помощи Украине, а проблемам самой Румынии.
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"Я борюсь за должность президента Румынии, а не Украины. У нас есть более серьезные проблемы, чем война на Украине: 20 процентов румын живут в бедности! У нас тысячи наркоманов. Это реальные проблемы. И я буду ими заниматься.
Выборы президента Румынии прошли 24 ноября. Согласно данным после обработки 99,94 процента бюллетеней, Джеорджеску набирает 22,94 процента, второй с 19,17 процента идет лидер оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елена Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США. На пост президента Румынии баллотировались 13 кандидатов.
Кто станет главой государства, определится во втором туре выборов, который намечен на 8 декабря. Для победы нужно получить простое большинство голосов.
Процедура выборов президента Румынии
24 ноября, 03:01