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Министра транспорта Ростовской области задержали по подозрению во взятке - РИА Новости, 25.11.2024
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17:17 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/rostov-1985631676.html
Министра транспорта Ростовской области задержали по подозрению во взятке
Министра транспорта Ростовской области задержали по подозрению во взятке - РИА Новости, 25.11.2024
Министра транспорта Ростовской области задержали по подозрению во взятке
Задержанный замгубернатора - министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев подозревается в получении взятки в 27 миллионов рублей, сообщили РИА Новости РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T17:17
2024-11-25T17:17
политика
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Задержанный замгубернатора - министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев подозревается в получении взятки в 27 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин заявлял, что правоохранители задержали Кушнарева и его заместителя Дмитрия Мамелко. "Кушнарева подозревают в получении взятки в 27 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства. Другие подробности пока не раскрываются. Кушнарев работал в правительстве Ростовской области с 2010 года, в 2014 году возглавил региональное министерство транспорта. В 2016-2019 годы он работал главой администрации Ростова-на-Дону, позже возглавлял совет директоров "Региональной корпорации развития". В 2021 году был избран депутатом Государственной думы РФ VIII созыва, работал в комитете по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. В конце мая текущего года его полномочия в качестве депутата были досрочно прекращены, в июне он снова занял пост министра транспорта Ростовской области.
https://ria.ru/20240524/vzyatka-1948234191.html
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политика, ростовская область, ростов-на-дону, россия
Политика, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Россия
Министра транспорта Ростовской области задержали по подозрению во взятке

Министра Кушнарева заподозрили в получении взятки в 27 миллионов рублей

© РИА Новости / Александр Блотницкий | Перейти в медиабанкВиталий Кушнарев
Виталий Кушнарев - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Александр Блотницкий
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Виталий Кушнарев. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Задержанный замгубернатора - министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев подозревается в получении взятки в 27 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин заявлял, что правоохранители задержали Кушнарева и его заместителя Дмитрия Мамелко.
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"Кушнарева подозревают в получении взятки в 27 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.
Другие подробности пока не раскрываются.
Кушнарев работал в правительстве Ростовской области с 2010 года, в 2014 году возглавил региональное министерство транспорта. В 2016-2019 годы он работал главой администрации Ростова-на-Дону, позже возглавлял совет директоров "Региональной корпорации развития".
В 2021 году был избран депутатом Государственной думы РФ VIII созыва, работал в комитете по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. В конце мая текущего года его полномочия в качестве депутата были досрочно прекращены, в июне он снова занял пост министра транспорта Ростовской области.
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