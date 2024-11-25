https://ria.ru/20241125/rostov-1985631676.html

Министра транспорта Ростовской области задержали по подозрению во взятке

Министра транспорта Ростовской области задержали по подозрению во взятке - РИА Новости, 25.11.2024

Министра транспорта Ростовской области задержали по подозрению во взятке

Задержанный замгубернатора - министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев подозревается в получении взятки в 27 миллионов рублей, сообщили РИА Новости РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T17:17

2024-11-25T17:17

2024-11-25T17:17

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Задержанный замгубернатора - министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев подозревается в получении взятки в 27 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин заявлял, что правоохранители задержали Кушнарева и его заместителя Дмитрия Мамелко. "Кушнарева подозревают в получении взятки в 27 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства. Другие подробности пока не раскрываются. Кушнарев работал в правительстве Ростовской области с 2010 года, в 2014 году возглавил региональное министерство транспорта. В 2016-2019 годы он работал главой администрации Ростова-на-Дону, позже возглавлял совет директоров "Региональной корпорации развития". В 2021 году был избран депутатом Государственной думы РФ VIII созыва, работал в комитете по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. В конце мая текущего года его полномочия в качестве депутата были досрочно прекращены, в июне он снова занял пост министра транспорта Ростовской области.

https://ria.ru/20240524/vzyatka-1948234191.html

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политика, ростовская область, ростов-на-дону, россия