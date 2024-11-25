https://ria.ru/20241125/rossiyane-1985586292.html

Россияне поддержали запрет на использование иностранных слов на вывесках

Россияне поддержали запрет на использование иностранных слов на вывесках - РИА Новости, 25.11.2024

Россияне поддержали запрет на использование иностранных слов на вывесках

Почти половина россиян (44%) поддерживают введение ограничений на использование иностранных слов на уличных вывесках, при этом сторонников запрета среди мужчин... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T14:35

2024-11-25T14:35

2024-11-25T14:38

общество

россия

ярославль

краснодар

superjob

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Почти половина россиян (44%) поддерживают введение ограничений на использование иностранных слов на уличных вывесках, при этом сторонников запрета среди мужчин на треть больше, чем среди женщин, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. Исследование проводилось с 19 по 20 ноября среди экономически активного населения России. Размер выборки - 1,6 тысячи респондентов. "Глава администрации Ярославля Артем Молчанов ввел запрет на использование иностранных слов на уличных вывесках, исключение составляют только зарегистрированные торговые марки. Подобные ограничения с прошлого года действуют в Краснодаре и Саратове. Стоит ли распространить такую практику на остальные регионы России? Согласно опросу, проведенному SuperJob, 44% россиян хотели бы, чтобы подобные правила действовали и в их городе", - показал опрос. А 36% высказались против. Они мотивировали свою позицию так: "Я нахожу заимствование слов интересным и полезным для общества явлением"; "Подумали бы о малом бизнесе: менять вывески вообще-то денег стоит!". При этом каждый пятый затруднился с ответом. Интересно, что сторонников запрета среди мужчин на треть больше, чем среди женщин (51% и 38% соответственно). Чем старше респонденты, тем активнее они выступают за искоренение иностранных слов на вывесках: среди опрошенных до 35 лет инициативу поддерживают только трое из десяти, а среди граждан старше 45 лет - в два раза больше (64%). С увеличением доходов опрошенных растет и уровень одобрения инициативы (31% среди зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц и 54% среди россиян с доходом от 100 тысяч рублей).

https://ria.ru/20241121/pensiya-1984926139.html

https://ria.ru/20241124/mir-1985410729.html

https://ria.ru/20241124/matkapital-1985457242.html

россия

ярославль

краснодар

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общество, россия, ярославль, краснодар, superjob