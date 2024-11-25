https://ria.ru/20241125/rossiya-1985680130.html
Посол России в Уругвае выразил надежду на сотрудничество с новыми властями
Посол России в Уругвае выразил надежду на сотрудничество с новыми властями - РИА Новости, 25.11.2024
Посол России в Уругвае выразил надежду на сотрудничество с новыми властями
Россия рассчитывает на продолжение конструктивного сотрудничества с новым правительством Уругвая, сообщил РИА Новости посол РФ Андрей Будаев. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T23:45
2024-11-25T23:45
2024-11-25T23:53
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МОНТЕВИДЕО, 25 ноя - РИА Новости. Россия рассчитывает на продолжение конструктивного сотрудничества с новым правительством Уругвая, сообщил РИА Новости посол РФ Андрей Будаев. Накануне в Уругвае прошли выборы президента, на которых победу одержал кандидат от левоцентристской партии "Широкий фронт" Яманду Орси. "Российская сторона рассчитывает на продолжение конструктивного сотрудничества с новым уругвайским правительством на различных направлениях на основе давних традиций дружбы, равенства, взаимоуважения и обоюдной пользы. Интерес представляет дальнейшее развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере. Рассчитываем на такой же настрой со стороны Монтевидео", - сказал Будаев. Отвечая на вопрос, установило ли уже посольство контакт с командой Орси, дипломат отметил, что посольство России поддерживало и поддерживает контакты с различными общественно-политическими силами страны пребывания, включая представителей "Широкого фронта".
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россия, уругвай, яманду орси, в мире
Россия, Уругвай, Яманду Орси, В мире
Посол России в Уругвае выразил надежду на сотрудничество с новыми властями
Посол РФ Будаев выразил надежду на сотрудничество с новыми властями Уругвая