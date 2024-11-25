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В посольстве рассказали о влиянии демонстрации арсенала России на Британию - РИА Новости, 25.11.2024
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23:27 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/rossiya-1985678930.html
В посольстве рассказали о влиянии демонстрации арсенала России на Британию
В посольстве рассказали о влиянии демонстрации арсенала России на Британию - РИА Новости, 25.11.2024
В посольстве рассказали о влиянии демонстрации арсенала России на Британию
Наглядная демонстрация Россией эффективности своего вооружения возымела заметный эффект в Британии, после чего Лондон усилил антироссийскую кампанию из-за... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T23:27
2024-11-25T23:27
россия
лондон
днепропетровск
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Наглядная демонстрация Россией эффективности своего вооружения возымела заметный эффект в Британии, после чего Лондон усилил антироссийскую кампанию из-за осознания близящегося провала "украинского проекта", говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, переданном в распоряжение РИА Новости. "Готовность руководства России решительно отстаивать законные интересы безопасности нашей страны, подкрепленная наглядной демонстрацией высокой эффективности отечественного арсенала стратегического сдерживания, возымели, как мы видим, заметный эффект на британский политистеблишмент. Еще более явственно, чем прежде, забрезжило осознание близящегося провала "украинского проекта", на который в Лондоне делали крупную ставку, рассчитывая выгодно нажиться на планах нанесения нашей стране чужими руками "стратегического поражения", - заявили в посольстве. При этом инстинктивной реакцией британской пропагандистской машины на неприятные для Лондона новости из зоны СВО стал лихорадочный вброс в подконтрольные СМИ откровенно абсурдных антироссийских сюжетов, добавили в дипмиссии. В минувший четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. Впервые в боевых условиях успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник", цель пуска ракеты по объекту ОПК Украины достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения, сообщило в минувшую пятницу Минобороны РФ.
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россия, лондон, днепропетровск, владимир путин, в мире
Россия, Лондон, Днепропетровск, Владимир Путин, В мире
В посольстве рассказали о влиянии демонстрации арсенала России на Британию

Посольство: демонстрация эффективности арсенала РФ сильно повлияла на Британию

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗдание российского посольства в Лондоне
Здание российского посольства в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Здание российского посольства в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Наглядная демонстрация Россией эффективности своего вооружения возымела заметный эффект в Британии, после чего Лондон усилил антироссийскую кампанию из-за осознания близящегося провала "украинского проекта", говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, переданном в распоряжение РИА Новости.
"Готовность руководства России решительно отстаивать законные интересы безопасности нашей страны, подкрепленная наглядной демонстрацией высокой эффективности отечественного арсенала стратегического сдерживания, возымели, как мы видим, заметный эффект на британский политистеблишмент. Еще более явственно, чем прежде, забрезжило осознание близящегося провала "украинского проекта", на который в Лондоне делали крупную ставку, рассчитывая выгодно нажиться на планах нанесения нашей стране чужими руками "стратегического поражения", - заявили в посольстве.
При этом инстинктивной реакцией британской пропагандистской машины на неприятные для Лондона новости из зоны СВО стал лихорадочный вброс в подконтрольные СМИ откровенно абсурдных антироссийских сюжетов, добавили в дипмиссии.
В минувший четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. Впервые в боевых условиях успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник", цель пуска ракеты по объекту ОПК Украины достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения, сообщило в минувшую пятницу Минобороны РФ.
Улица Уайтхолл в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
"Через 20 минут": в Британии испугались предупреждения с Украины
22 ноября, 21:59
 
РоссияЛондонДнепропетровскВладимир ПутинВ мире
 
 
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