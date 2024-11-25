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"У США проблемы". На Западе неожиданно высказались о России
"У США проблемы". На Западе неожиданно высказались о России - РИА Новости, 25.11.2024
"У США проблемы". На Западе неожиданно высказались о России
Ракетные системы средней дальности "Орешник" изменили баланс сил в сторону России, поскольку Соединенные Штаты не располагают аналогичным орудием, заявил бывший РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T18:57
2024-11-25T18:57
2024-11-25T18:57
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Ракетные системы средней дальности "Орешник" изменили баланс сил в сторону России, поскольку Соединенные Штаты не располагают аналогичным орудием, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Dialogue Works."У США проблемы с разработкой своего собственного гиперзвукового оружия, что означает сдвиг в стратегическом балансе между Востоком и Западом, и теперь Восток и, в частности, Россия, имеет это определенное превосходство", — отметил он.По словам полковника, этот перевес связан именно с "Орешником"."Предполагаемое превосходство Запада теперь оспаривается технологическим превосходством России", — резюмировал Бо.В минувший четверг президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что Москва в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".Российские военные нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение, заявили в Минобороны, подчеркнув, что все боевые блоки достигли объекта поражения.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Жак Бо, НАТО, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Восток, Швейцария
"У США проблемы". На Западе неожиданно высказались о России
Полковник Бо: "Орешник" изменил баланс сил в пользу России