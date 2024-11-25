https://ria.ru/20241125/rogov-1985507451.html

Рогов заявил об "огневом мешке" для ВСУ южнее Курахово

Рогов заявил об "огневом мешке" для ВСУ южнее Курахово - РИА Новости, 25.11.2024

Рогов заявил об "огневом мешке" для ВСУ южнее Курахово

Подразделения ВСУ попали в "огневой мешок" южнее города Курахово на западе ДНР, за освобождение которого от украинской оккупации идут ожесточенные бои, сообщил... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T07:21

2024-11-25T07:21

2024-11-25T07:21

специальная военная операция на украине

безопасность

курахово

донецкая народная республика

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Подразделения ВСУ попали в "огневой мешок" южнее города Курахово на западе ДНР, за освобождение которого от украинской оккупации идут ожесточенные бои, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Подразделения ВСУ попали в "огневой мешок" южнее Курахово, в районе сел Ильинка, Романовка и Елизаветовка", - сказал Рогов. В частности, по его словам, из Ильинки противник полностью выбит, в Романовке идут активные бои, Елизаветовка практически полностью взята под контроль ВС РФ, там начата зачистка западной части села. Рогов также подчеркнул, что в самом Курахово продолжаются активные позиционные бои. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20241122/kurakhovo-1980950150.html

https://ria.ru/20241125/polsha-1985499503.html

курахово

донецкая народная республика

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безопасность, курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины