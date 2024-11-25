https://ria.ru/20241125/rogov-1985504698.html

Рогов рассказал о выдавливании ВСУ из предместья Великой Новоселки в ДНР

Рогов рассказал о выдавливании ВСУ из предместья Великой Новоселки в ДНР - РИА Новости, 25.11.2024

Рогов рассказал о выдавливании ВСУ из предместья Великой Новоселки в ДНР

Российские войска начали выдавливать подразделения ВСУ с восточного предместья поселка Великая Новоселка на западе ДНР, где находится крупный командный и... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T06:25

2024-11-25T06:25

2024-11-25T06:25

специальная военная операция на украине

безопасность

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владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Российские войска начали выдавливать подразделения ВСУ с восточного предместья поселка Великая Новоселка на западе ДНР, где находится крупный командный и логистический пункт противника, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ освободили свыше 20 квадратных километров на времевском направлении и вышли на окраины Великой Новоселки. Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР. "Наши войска начали выдавливать врага с территории восточного предместья поселка Великая Новоселка. Освободив в его окрестностях еще порядка восьми квадратных километров, тем самым увеличив линию фронта вдоль поселка, поэтому противнику удерживать там свои позиции будет тяжелее", - сказал он. Продвижение российских войск к Великой Новоселке позволит взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между ореховским и времевским направлениями Запорожского фронта.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия

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безопасность, донецкая народная республика, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины