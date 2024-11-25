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Рогов рассказал о выдавливании ВСУ из предместья Великой Новоселки в ДНР - РИА Новости, 25.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:25 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/rogov-1985504698.html
Рогов рассказал о выдавливании ВСУ из предместья Великой Новоселки в ДНР
Рогов рассказал о выдавливании ВСУ из предместья Великой Новоселки в ДНР - РИА Новости, 25.11.2024
Рогов рассказал о выдавливании ВСУ из предместья Великой Новоселки в ДНР
Российские войска начали выдавливать подразделения ВСУ с восточного предместья поселка Великая Новоселка на западе ДНР, где находится крупный командный и... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T06:25
2024-11-25T06:25
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Российские войска начали выдавливать подразделения ВСУ с восточного предместья поселка Великая Новоселка на западе ДНР, где находится крупный командный и логистический пункт противника, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ освободили свыше 20 квадратных километров на времевском направлении и вышли на окраины Великой Новоселки. Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР. "Наши войска начали выдавливать врага с территории восточного предместья поселка Великая Новоселка. Освободив в его окрестностях еще порядка восьми квадратных километров, тем самым увеличив линию фронта вдоль поселка, поэтому противнику удерживать там свои позиции будет тяжелее", - сказал он. Продвижение российских войск к Великой Новоселке позволит взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между ореховским и времевским направлениями Запорожского фронта.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, донецкая народная республика, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов рассказал о выдавливании ВСУ из предместья Великой Новоселки в ДНР

Рогов: ВС РФ начали выдавливать ВСУ из восточного предместья Великой Новоселки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Российские войска начали выдавливать подразделения ВСУ с восточного предместья поселка Великая Новоселка на западе ДНР, где находится крупный командный и логистический пункт противника, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ освободили свыше 20 квадратных километров на времевском направлении и вышли на окраины Великой Новоселки. Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР.
"Наши войска начали выдавливать врага с территории восточного предместья поселка Великая Новоселка. Освободив в его окрестностях еще порядка восьми квадратных километров, тем самым увеличив линию фронта вдоль поселка, поэтому противнику удерживать там свои позиции будет тяжелее", - сказал он.
Продвижение российских войск к Великой Новоселке позволит взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между ореховским и времевским направлениями Запорожского фронта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаРоссияЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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