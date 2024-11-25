https://ria.ru/20241125/reys-1985504198.html

Рейс Анталья-Сочи задержали еще на четыре часа из-за пожара в Турции

Рейс Анталья-Сочи задержали еще на четыре часа из-за пожара в Турции - РИА Новости, 25.11.2024

Рейс Анталья-Сочи задержали еще на четыре часа из-за пожара в Турции

Рейс Анталья-Сочи, который задерживался в воскресенье после сообщений о пожаре в Турции, прилетит в аэропорт российского курорта позже ещё на четыре часа,... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T06:12

2024-11-25T06:12

2024-11-25T07:47

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анталья (провинция)

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СОЧИ, 25 ноя – РИА Новости. Рейс Анталья-Сочи, который задерживался в воскресенье после сообщений о пожаре в Турции, прилетит в аэропорт российского курорта позже ещё на четыре часа, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани. Пожар начался вечером 24 ноября после посадки выполнявшего рейс Сочи-Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR. В Росавиации сообщали, что пострадавших после посадки самолета нет. Позже в ведомстве добавили, что состояние пассажиров и экипажа самолета уточняется. Кроме того, сообщается, что, предварительно, аварийно-спасательной команде аэропорта удалось оперативно потушить возгорание воздушного судна. Вечером в воскресенье, согласно онлайн-табло на официальном сайте международного аэропорта Сочи, борт авиакомпании "Азимут" (SSJ100-9) рейсом А4-5051 вылетел из олимпийской столицы в турецкую Анталью в 19.36 мск. Самолет по маршруту Анталья - Сочи авиакомпании "Азимут" рейсом А4-5052 (SSJ100-9), по данным электронного табло, должен был прилететь в аэропорт российского курорта в понедельник в 00.30 мск, однако новое время прибытия борта сместилось на 7.20 мск с пометкой "задержан". Новая информация о задержке рейса появилась в понедельник, на текущий момент задерживающийся борт прибудет в аэропорт Сочи в 11.54. Ранее Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России информировало о начале проверки после инцидента с самолетом в аэропорту Турции. О проверке на предмет исполнения законов о безопасности полетов также сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

https://ria.ru/20241125/antalya-1985503668.html

https://ria.ru/20241125/azimut-1985503236.html

турция

анталья (провинция)

сочи

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происшествия, турция, анталья (провинция), сочи, россия, самолеты, аэропорты, авиакомпании, sukhoi superjet 100 (ssj100)