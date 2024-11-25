https://ria.ru/20241125/reuters-1985656150.html

Израиль и "Хезболла" скоро могут объявить о прекращении огня, пишет Reuters

Израиль и "Хезболла" скоро могут объявить о прекращении огня, пишет Reuters - РИА Новости, 25.11.2024

Израиль и "Хезболла" скоро могут объявить о прекращении огня, пишет Reuters

США сообщили чиновникам в Ливане, что сделка о прекращении огня между Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболлах" может быть объявлена уже в течение... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T19:21

2024-11-25T19:21

2024-11-25T19:29

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. США сообщили чиновникам в Ливане, что сделка о прекращении огня между Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболлах" может быть объявлена уже в течение нескольких часов, передает агентство Рейтер со ссылкой на ливанского чиновника и западного дипломата. Ранее портал Axios сообщал, что, по мнению американской стороны, Израиль и Ливан согласовали условия прекращения огня. По данным портала, соглашение предусматривает создание комитета по надзору во главе США для контроля за его реализацией и устранения нарушений. США также согласились предоставить Израилю гарантии, которые включают поддержку израильских военных действий против неминуемых угроз с территории Ливана, а также действий по пресечению возможного восстановления военного присутствия "Хезболлах" на юге Ливана. "США проинформировали ливанских чиновников, что о прекращении огня может быть объявлено "в течение нескольких часов"", - говорится в сообщении агентства. Как рассказал агентству вице-спикер ливанского парламента Ильяс Бу Сааб в понедельник, "серьезных преград" для объявления режима прекращения огня сроком на 60 дней больше нет. Как отметил политик, по предполагаемому плану израильская армия покинет юг Ливана, на этой территории разместятся ливанские военные. Также Бу Сааб подчеркнул, что вопрос о составе комитета по надзору над соблюдением режима прекращения огня был решен за последние сутки. В понедельник телеканал CNN сообщил со ссылкой на осведомленный источник, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху предварительно одобрил возможное соглашение о прекращении огня с ливанским движением "Хезболлах", однако Израиль хочет представить некие оговорки и передать их ливанским властям. В начале ноября Kan публиковала американский проект соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном, согласно которому юг Ливана будет контролироваться исключительно вооруженными силами страны и миротворцами ООН в соответствии с резолюцией 1701, а Израиль полностью выведет свои войска из Ливана в течение семи дней после прекращения огня. Совбез ООН принял резолюцию 1701 по итогам израильско-ливанской войны 2006 года. В соответствии с этой резолюцией движение "Хезболлах" должно отвести свои формирования к северу от реки Литани, то есть - на более чем 30 километров от границы с Израилем. Ливанская армия должна разместить от 5 до 10 тысяч солдат вдоль границы, также для контроля безопасности необходимо увеличить миротворческий контингент Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL). Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже несколько тысяч человек, включая лидеров шиитского движения "Хезболлах". Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241125/livan-1985555760.html

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

https://ria.ru/20241124/konflikt-1915630213.html

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израиль, ливан, биньямин нетаньяху, хезболла, оон, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, сша, в мире