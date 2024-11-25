https://ria.ru/20241125/rets-1985541943.html

РЭЦ запускает "Конструктор экспортного контракта"

РЭЦ запускает "Конструктор экспортного контракта" - РИА Новости, 25.11.2024

РЭЦ запускает "Конструктор экспортного контракта"

Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) представил новый бесплатный онлайн-сервис для экспортеров - "Конструктор экспортного контракта", сообщает... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T11:30

2024-11-25T11:30

2024-11-25T11:30

россия

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) представил новый бесплатный онлайн-сервис для экспортеров - "Конструктор экспортного контракта", сообщает центр."Этот инструмент призван значительно упростить подготовку внешнеторговых соглашений, особенно для малых и средних предприятий (МСП), снижая юридические риски и экономя время и ресурсы", - говорится в сообщении."Конструктор экспортного контракта" позволяет за считаные минуты получить готовый предзаполненный проект контракта, который учитывает индивидуальные особенности сделки. Экспортер указывает необходимые параметры: предмет контракта, характеристики продукции, условия поставки, права и обязанности сторон согласно Инкотермс, порядок оплаты и другие важные детали, а система автоматически генерирует юридически корректный документ. Контракт может быть составлен на двух языках (русском и английском), что особенно актуально для международного сотрудничества. "Конструктор экспортного контракта - это не просто шаблон, а гибкий инструмент, адаптируемый под специфику каждой сделки, как для товаров, так и для услуг. Он позволяет экспортерам сфокусироваться на развитии бизнеса, не углубляясь в юридические тонкости", - уточнил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов, его слова приводятся в сообщении."Конструктор экспортного контракта" будет особенно актуален для тех, кто сталкивается с трудностями при составлении внешнеторговых контрактов. Начинающим экспортерам "Конструктор" поможет начать работу на международном рынке, избежав распространенных ошибок, предприятиям без юридического сопровождения сервис обеспечит необходимый уровень юридической проработки контракта, а компаниям, не знакомым с терминами ВЭД, интуитивно понятный интерфейс и справочная информация помогут разобраться в сложных аспектах внешнеторговой деятельности.Более подробная информация и доступ к сервису доступны на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20241122/eksport-1985291089.html

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