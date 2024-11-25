https://ria.ru/20241125/rets-1985535013.html

РЭЦ и Минпромторг России запустили новый проект "Интервью с торгпредом"

РЭЦ и Минпромторг России запустили новый проект "Интервью с торгпредом" - РИА Новости, 25.11.2024

РЭЦ и Минпромторг России запустили новый проект "Интервью с торгпредом"

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и Минпромторг России запустили новый совместный проект "Интервью с торгпредом", который поможет бизнесу получить... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T10:53

2024-11-25T10:53

2024-11-25T10:53

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

африка

нигерия

россия

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и Минпромторг России запустили новый совместный проект "Интервью с торгпредом", который поможет бизнесу получить практические знания о перспективных внешних рынках, сообщает центр."Уже сейчас в "Базе знаний экспортера" на сайте РЭЦ можно посмотреть интервью с торговым представителем России в Нигерии", - говорится в сообщении.В интервью торговые представители России за рубежом рассказывают о торгово-экономическом сотрудничестве России со странами их присутствия, специфике работы на них, перспективных нишах, возможностях для российских компаний и многом другом.Записи интервью выкладываются в бесплатной мультимедийной онлайн-библиотеке "База знаний экспортера", которая содержит информацию по различным аспектам ведения ВЭД. Доступ к ресурсу бесплатный и есть у каждого, кто зарегистрирован на сайте РЭЦ."При ведении внешнеторговой деятельности необходимо учитывать все особенности рынка иностранного государства – политические, экономические, правовые и культурные. Проект "Интервью с торгпредом" призван помочь российским предпринимателям и рассказать о перспективных направлениях внешнеэкономического сотрудничества, особенностях регулирования внешнеторговой деятельности в различных странах и благодаря этому более эффективно выходить на новые рынки", - отметил директор департамента регулирования внешней торговли и развития системы торгпредств Минпромторга России Владислав Бармичев."Компании смогут узнать от профессионалов, глубоко погруженных в специфику той или иной страны, о запросах местного бизнеса, особенностях продвижения продукции, логистике и сертификации, тонкостях деловой коммуникации и других значимых вопросах. Проект "Интервью с торгпредом" позволит бизнесу, планирующему экспорт, быть более подготовленным к внешним рынкам", - подчеркнул вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.В "Базе знаний экспортера" в разделе "Информация по странам" уже можно найти первое интервью с торговым представителем России в Нигерии Максимом Петровым. Нигерия не только крупнейшая экономика Африки, но и важный участник Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), что делает ее платформой для выхода на рынок с более чем 500 миллионами потребителей.Петров рассказал о том, как представительство России в Нигерии, возобновившее работу в 2022 году, помогает отечественным компаниям адаптироваться к особенностям нигерийского рынка, который отличается сложной этнической структурой, спецификой деловых традиций и высоким спросом на импортные товары.В ходе интервью было обсуждено текущее состояние российско-нигерийских торгово-экономических связей, особенности местного рынка и перспективные направления взаимодействия.Также торгпред рассказал о восприятии и продвижении российской продукции, основных транспортно-логистических маршрутах и вопросах сертификации, а также о специфике деловой коммуникации с нигерийскими партнерами.Обсудили также истории успеха российских компаний при поддержке торгпредства. Один из примеров - подписание соглашения с нигерийскими сотовыми операторами, благодаря которому в ближайшее время планируется запуск российского программного обеспечения для телекоммуникационных операторов Нигерии.В завершение Петров отметил, что торгпредство всегда готово оказать содействие заинтересованным компаниям при выходе на нигерийский рынок как в части торгового сотрудничества и аналитики, так и в части исправления ошибок и предотвращения тех или иных потерь.Напомним, в "Базе знаний экспортера" можно найти более 300 мультимедийных материалов по самым разным вопросам ВЭД, в том числе о таможенных правилах, обязательных требованиях к продукции, логистике и экспорте через маркетплейсы.

https://ria.ru/20241122/strakhovanie-1985168694.html

https://ria.ru/20241122/eksport-1985291089.html

африка

нигерия

россия

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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), африка, нигерия, россия