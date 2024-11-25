Рейтинг@Mail.ru
Главу медиахолдинга Readovkа перевели в отделение реабилитации - РИА Новости, 25.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:55 25.11.2024 (обновлено: 14:08 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/readovka-1985571822.html
Главу медиахолдинга Readovkа перевели в отделение реабилитации
Главу медиахолдинга Readovkа перевели в отделение реабилитации - РИА Новости, 25.11.2024
Главу медиахолдинга Readovkа перевели в отделение реабилитации
Глава медиахолдинга Readovka Алексей Костылев переведен из реанимации в отделение реабилитации, сообщает редакция. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T13:55
2024-11-25T14:08
смоленская область
москва
здоровье - общество
россия
алексей костылев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980383574_0:96:3035:1803_1920x0_80_0_0_27d6ca9644258cf00eb08511f3a185f3.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава медиахолдинга Readovka Алексей Костылев переведен из реанимации в отделение реабилитации, сообщает редакция. Ранее Readovka сообщила о несчастном случае с владельцем издания во время его рабочего визита в рамках проекта "Многодетные деревни" в Смоленской области, после чего он был доставлен в больницу в Москву. "Глава медиахолдинга Readovka Алексей Костылев переведен из реанимации в отделение реабилитации. С несчастного случая, произошедшего с главой медиахолдинга Readovka Алексеем Костылевым, прошел месяц, поэтому мы считаем важным сообщить о его состоянии", - говорится в Telegram-канале издания. Уточняется, что сейчас у Костылева ясное сознание - он активно общается со своими близкими и врачами. "Благодаря их (врачей - ред.) усилиям и крепости духа самого Алексея Леонидовича сегодня мы можем официально заявить - нашего шефа перевели из реанимации в реабилитацию, где он продолжит свое выздоровление", - говорится в сообщении. В редакции уточнили, что реабилитация - значимый этап для семьи главы медиахолдинга, коллег и всех, кто переживал о состоянии Костылева.
смоленская область
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980383574_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_4bf613481fe23ac16b5fb17a65120b2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
смоленская область, москва, здоровье - общество, россия, алексей костылев
Смоленская область, Москва, Здоровье - Общество, Россия, Алексей Костылев
Главу медиахолдинга Readovkа перевели в отделение реабилитации

Главу Readovka Костылева перевели из реанимации в отделение реабилитации

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлавный редактор интернет-издания Readovka Алексей Костылев
Главный редактор интернет-издания Readovka Алексей Костылев - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Главный редактор интернет-издания Readovka Алексей Костылев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава медиахолдинга Readovka Алексей Костылев переведен из реанимации в отделение реабилитации, сообщает редакция.
Ранее Readovka сообщила о несчастном случае с владельцем издания во время его рабочего визита в рамках проекта "Многодетные деревни" в Смоленской области, после чего он был доставлен в больницу в Москву.
"Глава медиахолдинга Readovka Алексей Костылев переведен из реанимации в отделение реабилитации. С несчастного случая, произошедшего с главой медиахолдинга Readovka Алексеем Костылевым, прошел месяц, поэтому мы считаем важным сообщить о его состоянии", - говорится в Telegram-канале издания.
Уточняется, что сейчас у Костылева ясное сознание - он активно общается со своими близкими и врачами.
"Благодаря их (врачей - ред.) усилиям и крепости духа самого Алексея Леонидовича сегодня мы можем официально заявить - нашего шефа перевели из реанимации в реабилитацию, где он продолжит свое выздоровление", - говорится в сообщении.
В редакции уточнили, что реабилитация - значимый этап для семьи главы медиахолдинга, коллег и всех, кто переживал о состоянии Костылева.
 
Смоленская областьМоскваЗдоровье - ОбществоРоссияАлексей Костылев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала