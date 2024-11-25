https://ria.ru/20241125/readovka-1985571822.html

Главу медиахолдинга Readovkа перевели в отделение реабилитации

Главу медиахолдинга Readovkа перевели в отделение реабилитации - РИА Новости, 25.11.2024

Главу медиахолдинга Readovkа перевели в отделение реабилитации

Глава медиахолдинга Readovka Алексей Костылев переведен из реанимации в отделение реабилитации, сообщает редакция. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T13:55

2024-11-25T13:55

2024-11-25T14:08

смоленская область

москва

здоровье - общество

россия

алексей костылев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980383574_0:96:3035:1803_1920x0_80_0_0_27d6ca9644258cf00eb08511f3a185f3.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава медиахолдинга Readovka Алексей Костылев переведен из реанимации в отделение реабилитации, сообщает редакция. Ранее Readovka сообщила о несчастном случае с владельцем издания во время его рабочего визита в рамках проекта "Многодетные деревни" в Смоленской области, после чего он был доставлен в больницу в Москву. "Глава медиахолдинга Readovka Алексей Костылев переведен из реанимации в отделение реабилитации. С несчастного случая, произошедшего с главой медиахолдинга Readovka Алексеем Костылевым, прошел месяц, поэтому мы считаем важным сообщить о его состоянии", - говорится в Telegram-канале издания. Уточняется, что сейчас у Костылева ясное сознание - он активно общается со своими близкими и врачами. "Благодаря их (врачей - ред.) усилиям и крепости духа самого Алексея Леонидовича сегодня мы можем официально заявить - нашего шефа перевели из реанимации в реабилитацию, где он продолжит свое выздоровление", - говорится в сообщении. В редакции уточнили, что реабилитация - значимый этап для семьи главы медиахолдинга, коллег и всех, кто переживал о состоянии Костылева.

смоленская область

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

смоленская область, москва, здоровье - общество, россия, алексей костылев