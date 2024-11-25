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Главу медиахолдинга Readovkа перевели в отделение реабилитации
Главу медиахолдинга Readovkа перевели в отделение реабилитации - РИА Новости, 25.11.2024
Главу медиахолдинга Readovkа перевели в отделение реабилитации
Глава медиахолдинга Readovka Алексей Костылев переведен из реанимации в отделение реабилитации, сообщает редакция. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T13:55
2024-11-25T13:55
2024-11-25T14:08
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здоровье - общество
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алексей костылев
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава медиахолдинга Readovka Алексей Костылев переведен из реанимации в отделение реабилитации, сообщает редакция. Ранее Readovka сообщила о несчастном случае с владельцем издания во время его рабочего визита в рамках проекта "Многодетные деревни" в Смоленской области, после чего он был доставлен в больницу в Москву. "Глава медиахолдинга Readovka Алексей Костылев переведен из реанимации в отделение реабилитации. С несчастного случая, произошедшего с главой медиахолдинга Readovka Алексеем Костылевым, прошел месяц, поэтому мы считаем важным сообщить о его состоянии", - говорится в Telegram-канале издания. Уточняется, что сейчас у Костылева ясное сознание - он активно общается со своими близкими и врачами. "Благодаря их (врачей - ред.) усилиям и крепости духа самого Алексея Леонидовича сегодня мы можем официально заявить - нашего шефа перевели из реанимации в реабилитацию, где он продолжит свое выздоровление", - говорится в сообщении. В редакции уточнили, что реабилитация - значимый этап для семьи главы медиахолдинга, коллег и всех, кто переживал о состоянии Костылева.
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смоленская область, москва, здоровье - общество, россия, алексей костылев
Смоленская область, Москва, Здоровье - Общество, Россия, Алексей Костылев
Главу медиахолдинга Readovkа перевели в отделение реабилитации
Главу Readovka Костылева перевели из реанимации в отделение реабилитации
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава медиахолдинга Readovka Алексей Костылев переведен из реанимации в отделение реабилитации, сообщает редакция.
Ранее Readovka сообщила о несчастном случае с владельцем издания во время его рабочего визита в рамках проекта "Многодетные деревни" в Смоленской области
, после чего он был доставлен в больницу в Москву
.
"Глава медиахолдинга Readovka Алексей Костылев переведен из реанимации в отделение реабилитации. С несчастного случая, произошедшего с главой медиахолдинга Readovka Алексеем Костылевым, прошел месяц, поэтому мы считаем важным сообщить о его состоянии", - говорится в Telegram-канале издания.
Уточняется, что сейчас у Костылева ясное сознание - он активно общается со своими близкими и врачами.
"Благодаря их (врачей - ред.) усилиям и крепости духа самого Алексея Леонидовича сегодня мы можем официально заявить - нашего шефа перевели из реанимации в реабилитацию, где он продолжит свое выздоровление", - говорится в сообщении.
В редакции уточнили, что реабилитация - значимый этап для семьи главы медиахолдинга, коллег и всех, кто переживал о состоянии Костылева.