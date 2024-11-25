https://ria.ru/20241125/razvedka-1985458109.html

Агентура российской разведки ставит в тупик западные спецслужбы

Агентура российской разведки ставит в тупик западные спецслужбы - РИА Новости, 25.11.2024

Агентура российской разведки ставит в тупик западные спецслужбы

В Норвегии в Осло арестован охранник посольства США по обвинению в шпионаже в пользу России и Ирана. Официально ему вменяют "разведывательную деятельность особо РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T08:00

2024-11-25T08:00

2024-11-25T08:01

россия

нато

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

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В Норвегии в Осло арестован охранник посольства США по обвинению в шпионаже в пользу России и Ирана. Официально ему вменяют "разведывательную деятельность особо тяжелого характера в отношении государственных тайн, а также разведывательную деятельность, которая может навредить интересам третьей страны". По первому пункту по самому гуманному в мире норвежскому законодательству ему грозит десять лет, по второму — до трех. В Скандинавии, например в Швеции, за шпионаж можно и пожизненное получить (в прошлом году был случай), особенно если в пользу России человек работал. Но гораздо больше в западных обществах, не только скандинавских, удивляются самому факту того, что некий благополучный западный человек вообще вдруг начал работать на русских. При этом никакого внятного объяснения этому найти не могут.Директор СВР Сергей Нарышкин еще в 2020 году в интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву весьма откровенно назвал две основные причины: причиной сотрудничества с российской разведкой становятся либо идейные мотивы, либо материальная заинтересованность. Третьего не дано, хотя экстравагантные исключения случаются.При этом под "идейностью" ошибочно понимать какие-то идеологические установки, как это было в советское время, когда значительная часть агентуры, особенно до 1953 года, были убежденными коммунистами или хотя бы социалистами. Сейчас идейный водораздел проходит не по классическим экономическим и социальным теориям, а скорее по понятиям из сферы этики, морали и культуры. То есть, человек выбирает не между формами и способами переустройства мира, а между добром и злом. Или тем, что он на тот момент считает добром и злом. А это куда более глубинный и осознанный выбор, чем любая идеология.Материальную заинтересованность тоже никто не отменял. В 2021 году в Италии был задержан офицер флота, работавший на одной из баз НАТО, который сотрудничал с российской разведкой исключительно на материальной основе. Конкретно за пять тысяч евро. Тут неожиданно выяснилось, что дежурный офицер оперативного морского штаба НАТО в Средиземноморье в звании капитана фрегата (capitano di fregatto — воинское звание, равное нашему капитану второго ранга или на суше — подполковнику) получал зарплату, на которую не мог даже просто заплатить квартплату. А у него еще итальянская, то есть очень эмоциональная жена и двое таких же шустрых детей. И ему надо было в такой ситуации выжить. Анализируя затем зарплатную ведомость этого морского штаба, люди очень громко смеялись и предлагали купить весь натовский штаб оптом. Скидка выйдет.И ничего зазорного в этом нет. Просто еще с советского времени в головах засела мысль, что с СССР все до единого сотрудничают исключительно по идейным мотивам. Это и тогда было, мягко говоря, не совсем так, но о материальной стороне разведки и агентурной работы в стране с марксистско-ленинской идеологией предпочитали лишний раз не распространяться.Западных же комментаторов очень беспокоит вопрос неких "особых обстоятельств". Под ними, как правило, понимают этническое происхождение агента, социальный слой, семью и его окружение. Дело в том, что чрезмерное увлечение психологией в ее современном, то есть наполовину фрейдистском, наполовину левацком изводе, привело западную контрразведку к нестандартной мысли о том, что западный человек не может сотрудничать с Россией без серьезных психологических проблем в анамнезе. Что-то в его личных обстоятельствах обязательно должно его к этому подвести.Примерно так же в советские времена многие удивлялись, откуда берутся предатели и перебежчики, ибо СССР — лучшее общество мира. И аналогично в Великобритании после разоблачения "Кембриджской пятерки" долго не могли найти внятного объяснения тому, что Филби и Ко предали не просто Англию, а свой правящий и привилегированный класс. То есть, это старое и распространенное заблуждение, в основе которого лежит социальный снобизм.В случае с арестованным на прошлой неделе в Осло охранником американского посольства такое объяснение очень быстро нашли в лице его партнера по бизнесу. Посольство эти молодые люди охраняли, что называется, "на аутсорсе". У них была небольшая фирма по оказанию охранных услуг и установке камер наблюдения и сигнализаций. По-нашему, ЧОП. И каким-то образом этот ЧОП выиграл муниципальный тендер на охрану здания посольства США. Такие у них порядки. Удивительно, что там раньше все посольство не вынесли.Но деталь тут в том, что, по данным норвежских СМИ, бизнес-партнер арестованного — выходец из неназванной страны Восточной Европы. То есть, логика норвежцев такая: выходец из Восточной Европы по определению симпатизант России и он внушил эту мысль своему партнеру-норвежцу, изначально честному подданному короля Харальда V, который и обнес доверенное ему на охрану посольство. Те же СМИ говорят о чуть ли не терабайтах данных, найденных у него дома в ходе обыска. Там же хранилась якобы и переписка с неким "куратором". Кстати, хранить незаконно добытую секретную информацию у себя дома — верх непрофессионализма, что свидетельствует о дилетантском характере происшедшего.А в недавнем случае в Швеции, когда одному из двух фигурантов шпионского дела дали пожизненное, все напирали на этническое происхождение арестованных. Это были два родных брата-курда. Очень толерантное шведское общество сперва рассуждало о сложностях адаптации, хотя у братьев как раз с адаптацией было все прекрасно и работали они за хорошую зарплату с секретными документами Минобороны. Тогда шведы пришли к не совсем толерантному выводу, что все-таки на чувствительные позиции в госорганы надо набирать природных шведов, а то мало ли что выйдет.И это притом что практически по всей Европе действуют негласные ограничения на принятие на работу русских или выходцев из России и Белоруссии независимо от их квалификации и цвета паспорта. Сейчас потихоньку эти запреты расширяются чуть ли не на всех выходцев из стран бывшего СССР, включая прибалтов. Это считается профилактической мерой.На собеседованиях при найме на работу стали пристально смотреть на этническое происхождение жен соискателей. Никаких русских и вообще славянских жен! Ссылка на Трампа с его двумя славянскими женами делает ситуацию только хуже.Западное общество просто на подсознательном уровне не может допустить мысль о том, что работать с Россией или на Россию люди могут, реализуя этим свое представление о правде и добре, а не только в силу этнического происхождения, религии или места рождения супруги/супруга. Допустить за людьми право иного этического выбора, нежели обобщенно "европейского", пусть и в сфере разведки, для представителей западного общества будет означать моральный крах всей системы. Вот потом-то и начинаются в каждом таком случае "поиски корней" даже там, где их нет и не было никогда. Это даже хорошо, поскольку противник сам сужает себе поле поиска, сознательно упуская из виду самый главный и самый идейный пласт потенциального сотрудничества с Россией.

https://ria.ru/20241120/zapad-1984767837.html

https://ria.ru/20241111/sovfed-1983075230.html

https://rsport.ria.ru/20241120/ter-ovanesyan-1808657157.html

https://ria.ru/20241119/trump-1984411783.html

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россия, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин