Рейтинг@Mail.ru
Молдавская оппозиция рассказала о расколе внутри правящей партии - РИА Новости, 25.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/raskol-1985604974.html
Молдавская оппозиция рассказала о расколе внутри правящей партии
Молдавская оппозиция рассказала о расколе внутри правящей партии - РИА Новости, 25.11.2024
Молдавская оппозиция рассказала о расколе внутри правящей партии
В молдавской правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) замечен раскол, часть парламентариев хочет покинуть ее ряды, утверждает депутат от оппозиционного... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T15:34
2024-11-25T15:34
в мире
молдавия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906107446_0:0:2672:1504_1920x0_80_0_0_bdc161d2d9258f1a5fbe48e80eb0de2f.png
КИШИНЕВ, 25 ноя - РИА Новости. В молдавской правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) замечен раскол, часть парламентариев хочет покинуть ее ряды, утверждает депутат от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Диана Караман. Вице-премьер Андрей Спыну 11 ноября отказался от поста министра инфраструктуры и регионального развития Молдавии, а также вышел из партии "Действие и солидарность". "Я вижу, как меняется поведение депутатов ПДС. Виден раскол в партии, видно, что есть несколько течений. И поведение депутатов стало намного более аккуратным и спокойным, чем раньше. Я думаю, что это связано с тем, что часть депутатов относятся к "группе Спыну". Сегодня они хотят уйти в сторону и дистанцироваться от ПДС и провалов партии", - заявила Караман журналистам, По ее словам, разговоры о существовании "группы Спыну" были и раньше, но сейчас это стало более заметно. Караман подчеркнула, что "Спыну ушел в тень, но не ушел из политики". За последние 12 месяцев свои посты в правительстве Молдавии покинули министр внутренних дел Анна Ревенко, ее преемник Адриан Эфрос, министр образования Анатолий Топалэ, министр инфраструктуры Лилия Дабижа, министр окружающей среды Родика Иорданова, министр финансов Петр Ротару, министр инфраструктуры Андрей Спыну.
https://ria.ru/20241115/otstavka-1984010143.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906107446_0:0:2366:1774_1920x0_80_0_0_83ac3110253628a2e49e0341d4559193.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия
В мире, Молдавия
Молдавская оппозиция рассказала о расколе внутри правящей партии

Молдавский оппозиционер Караман рассказала о расколе в правящей партии Молдавии

© Sputnik / Rodion ProcaДиана Караман
Диана Караман - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Sputnik / Rodion Proca
Диана Караман. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 25 ноя - РИА Новости. В молдавской правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) замечен раскол, часть парламентариев хочет покинуть ее ряды, утверждает депутат от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Диана Караман.
Вице-премьер Андрей Спыну 11 ноября отказался от поста министра инфраструктуры и регионального развития Молдавии, а также вышел из партии "Действие и солидарность".
"Я вижу, как меняется поведение депутатов ПДС. Виден раскол в партии, видно, что есть несколько течений. И поведение депутатов стало намного более аккуратным и спокойным, чем раньше. Я думаю, что это связано с тем, что часть депутатов относятся к "группе Спыну". Сегодня они хотят уйти в сторону и дистанцироваться от ПДС и провалов партии", - заявила Караман журналистам,
По ее словам, разговоры о существовании "группы Спыну" были и раньше, но сейчас это стало более заметно. Караман подчеркнула, что "Спыну ушел в тень, но не ушел из политики".
За последние 12 месяцев свои посты в правительстве Молдавии покинули министр внутренних дел Анна Ревенко, ее преемник Адриан Эфрос, министр образования Анатолий Топалэ, министр инфраструктуры Лилия Дабижа, министр окружающей среды Родика Иорданова, министр финансов Петр Ротару, министр инфраструктуры Андрей Спыну.
Андрей Спыну - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Молдавская оппозиция рассказала, почему вице-премьер ушел в отставку
15 ноября, 15:56
 
В миреМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала