https://ria.ru/20241125/raskol-1985604974.html

Молдавская оппозиция рассказала о расколе внутри правящей партии

Молдавская оппозиция рассказала о расколе внутри правящей партии - РИА Новости, 25.11.2024

Молдавская оппозиция рассказала о расколе внутри правящей партии

В молдавской правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) замечен раскол, часть парламентариев хочет покинуть ее ряды, утверждает депутат от оппозиционного... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T15:34

2024-11-25T15:34

2024-11-25T15:34

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КИШИНЕВ, 25 ноя - РИА Новости. В молдавской правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) замечен раскол, часть парламентариев хочет покинуть ее ряды, утверждает депутат от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Диана Караман. Вице-премьер Андрей Спыну 11 ноября отказался от поста министра инфраструктуры и регионального развития Молдавии, а также вышел из партии "Действие и солидарность". "Я вижу, как меняется поведение депутатов ПДС. Виден раскол в партии, видно, что есть несколько течений. И поведение депутатов стало намного более аккуратным и спокойным, чем раньше. Я думаю, что это связано с тем, что часть депутатов относятся к "группе Спыну". Сегодня они хотят уйти в сторону и дистанцироваться от ПДС и провалов партии", - заявила Караман журналистам, По ее словам, разговоры о существовании "группы Спыну" были и раньше, но сейчас это стало более заметно. Караман подчеркнула, что "Спыну ушел в тень, но не ушел из политики". За последние 12 месяцев свои посты в правительстве Молдавии покинули министр внутренних дел Анна Ревенко, ее преемник Адриан Эфрос, министр образования Анатолий Топалэ, министр инфраструктуры Лилия Дабижа, министр окружающей среды Родика Иорданова, министр финансов Петр Ротару, министр инфраструктуры Андрей Спыну.

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