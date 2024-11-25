https://ria.ru/20241125/raschety-1985501265.html

Расчеты "Солнцепеков" группы "Восток" разгромили "опорник" ВСУ

Расчеты "Солнцепеков" группы "Восток" разгромили "опорник" ВСУ - РИА Новости, 25.11.2024

Расчеты "Солнцепеков" группы "Восток" разгромили "опорник" ВСУ

Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" группировки российских войск "Восток" уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на южно-донецком... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T05:06

2024-11-25T05:06

2024-11-25T05:18

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

тос-1а "солнцепек"

сво

днр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939025465_0:353:3014:2048_1920x0_80_0_0_08b5e9935816f36c4488a4003ffae67e.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" группировки российских войск "Восток" уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на южно-донецком направлении, сообщило Минобороны РФ. В ведомстве также сообщили, что разведка с помощью беспилотных летательных аппаратов обнаружила скопление живой силы противника на укреплённых позициях. Получив задачу по поддержке мотострелковых подразделений и уничтожению опорного пункта ВСУ, военнослужащие дозора ТОС-1А "Солнцепек" заблаговременно прибыли на место развертывания боевой машины, где произвели разведку местности. "После доклада командира дозора расчет ТОС-1А "Солнцепек" прибыл на огневую позицию и выполнил залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами по указанным координатам. Корректировка и контроль поражения цели осуществлялись в режиме реального времени расчетом БПЛА", — говорится в сообщении. Как уточнил командир ТОС-1А с позывным "Респект" работа идет по целям: бронетехника, опорные пункты, личный состав противника. "Разведка осуществляет боевое прикрытие, РЭБ глушит средства врага. Работаем эффективно, после нас заходят штурмовые подразделения, зачищают, занимают позиции", — рассказал он. Для защиты от дронов противника боевая машина обшита специальной защитой. В ходе выполнения боевых задач установку сопровождает группа прикрытия с автоматами с тепловизионными прицелами и приборами ночного виденья, антидроновыми ружьями и дробовиками.

https://ria.ru/20241125/selidovo-1985499325.html

https://ria.ru/20241125/zelenskiy-1985496359.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), тос-1а "солнцепек", сво, днр