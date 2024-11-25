https://ria.ru/20241125/raschety-1985501265.html
Расчеты "Солнцепеков" группы "Восток" разгромили "опорник" ВСУ
Расчеты "Солнцепеков" группы "Восток" разгромили "опорник" ВСУ - РИА Новости, 25.11.2024
Расчеты "Солнцепеков" группы "Восток" разгромили "опорник" ВСУ
Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" группировки российских войск "Восток" уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на южно-донецком... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T05:06
2024-11-25T05:06
2024-11-25T05:18
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" группировки российских войск "Восток" уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на южно-донецком направлении, сообщило Минобороны РФ. В ведомстве также сообщили, что разведка с помощью беспилотных летательных аппаратов обнаружила скопление живой силы противника на укреплённых позициях. Получив задачу по поддержке мотострелковых подразделений и уничтожению опорного пункта ВСУ, военнослужащие дозора ТОС-1А "Солнцепек" заблаговременно прибыли на место развертывания боевой машины, где произвели разведку местности. "После доклада командира дозора расчет ТОС-1А "Солнцепек" прибыл на огневую позицию и выполнил залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами по указанным координатам. Корректировка и контроль поражения цели осуществлялись в режиме реального времени расчетом БПЛА", — говорится в сообщении. Как уточнил командир ТОС-1А с позывным "Респект" работа идет по целям: бронетехника, опорные пункты, личный состав противника. "Разведка осуществляет боевое прикрытие, РЭБ глушит средства врага. Работаем эффективно, после нас заходят штурмовые подразделения, зачищают, занимают позиции", — рассказал он. Для защиты от дронов противника боевая машина обшита специальной защитой. В ходе выполнения боевых задач установку сопровождает группа прикрытия с автоматами с тепловизионными прицелами и приборами ночного виденья, антидроновыми ружьями и дробовиками.
https://ria.ru/20241125/selidovo-1985499325.html
https://ria.ru/20241125/zelenskiy-1985496359.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), тос-1а "солнцепек", сво, днр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), ТОС-1А "Солнцепек", СВО, ДНР
Расчеты "Солнцепеков" группы "Восток" разгромили "опорник" ВСУ
Расчеты ТОС "Солнцепек" уничтожили укрепленный "опорник" ВСУ в ДНР
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" группировки российских войск "Восток" уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на южно-донецком направлении, сообщило Минобороны РФ.
В ведомстве также сообщили, что разведка с помощью беспилотных летательных аппаратов обнаружила скопление живой силы противника на укреплённых позициях. Получив задачу по поддержке мотострелковых подразделений и уничтожению опорного пункта ВСУ, военнослужащие дозора ТОС-1А "Солнцепек" заблаговременно прибыли на место развертывания боевой машины, где произвели разведку местности.
"После доклада командира дозора расчет ТОС-1А "Солнцепек" прибыл на огневую позицию и выполнил залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами по указанным координатам. Корректировка и контроль поражения цели осуществлялись в режиме реального времени расчетом БПЛА", — говорится в сообщении.
Как уточнил командир ТОС-1А с позывным "Респект" работа идет по целям: бронетехника, опорные пункты, личный состав противника.
"Разведка осуществляет боевое прикрытие, РЭБ глушит средства врага. Работаем эффективно, после нас заходят штурмовые подразделения, зачищают, занимают позиции", — рассказал он.
Для защиты от дронов противника боевая машина обшита специальной защитой. В ходе выполнения боевых задач установку сопровождает группа прикрытия с автоматами с тепловизионными прицелами и приборами ночного виденья, антидроновыми ружьями и дробовиками.