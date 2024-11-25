https://ria.ru/20241125/rakety-1985590062.html

СМИ сообщили о планах США по размещению ракет на Филиппинах и в Японии

СМИ сообщили о планах США по размещению ракет на Филиппинах и в Японии - РИА Новости, 25.11.2024

СМИ сообщили о планах США по размещению ракет на Филиппинах и в Японии

Первый совместный оперативный план США и Японии на случай кризиса на Тайване может включить в себя развертывание ракетных подразделений США на островах Нансэй... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T14:46

2024-11-25T14:46

2024-11-25T14:46

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сша

япония

тайвань

нэнси пелоси

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ТОКИО, 25 ноя – РИА Новости. Первый совместный оперативный план США и Японии на случай кризиса на Тайване может включить в себя развертывание ракетных подразделений США на островах Нансэй на юге Японии и на Филиппинах, сообщила газета Tokyo Shimbun. Японские удаленные острова Нансэй ближе всего расположены к Тайваню. Совместный оперативный план США и Японии на случай кризиса на Тайване должен быть разработан военными двух стран к середине декабря. Со ссылкой на источники издание сообщает, что от префектуры Кагосима на юго-западе Японии до юго-западных островов Нансэй самой южной префектуры Окинава США могут разместить так называемый "прибрежный (литоральный) полк морской пехоты" (Marine Littoral Regiment, MLR) - новый вид подразделений морской пехоты, ориентированный на военные действия в Индо-Тихоокеанском регионе – оснащенный ракетами HIMARS. Силы самообороны Японии будут оказывать поддержку материально-технического обеспечения. На Филиппинах будет размещаться так называемая "многодоменная оперативная группа" (Multidomain Task Force, MDTF), синхронизирующая действия пехоты с такими элементами военных действий, как беспилотники, кибербезопасность, РЭБ. В эту группу будет входить ракетное подразделение. В феврале прошлого года США и Филиппины договорились увеличить на 4 число баз, которые могут использовать вооруженными силами США, таким образом, общее число таких баз достигнет 9. В случае кризиса возможно создание "первого ряда островов" - сети ракет, которая свяжет острова Нансэй и Филиппины. Это позволит сдерживать китайские корабли с двух направлений. Затем для создания преимущества на море в район может быть направлен авианосец. В феврале этого года прошли учения сил самообороны Японии и ВС США "Keen Edge" с участием Австралии. Они представляли собой компьютерную симуляцию на случай чрезвычайной ситуации на Тайване и были посвящены совершенствованию взаимодействия подразделений стран-участниц, отработке практических действий системы командования и контроля при "динамическом сценарии", а также была проведена проверка работы систем связи в различных географических районах региона. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей на тот момент пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20241117/ssha-1984209204.html

https://ria.ru/20241030/kitay-1980889068.html

https://ria.ru/20241015/tayvan-1978011529.html

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в мире, сша, япония, тайвань, нэнси пелоси