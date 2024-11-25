https://ria.ru/20241125/rakety-1985581551.html

Российская ПВО сбила восемь баллистических ракет

Российская ПВО сбила восемь баллистических ракет - РИА Новости, 25.11.2024

Российская ПВО сбила восемь баллистических ракет

За минувшие сутки российские силы ПВО сбили восемь баллистических ракет, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T14:14

2024-11-25T14:14

2024-11-25T14:55

безопасность

россия

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки российские силы ПВО сбили восемь баллистических ракет, сообщило Минобороны."Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь баллистических ракет, шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по военным аэродромам, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий украинского ВПК, и скоплениям живой силы и техники ВСУ в 138 районах, добавили в военном ведомстве.В целом за сутки потери ВСУ на всех направлениях фронта составили более 1,3 тысячи человек убитыми и ранеными и 30 единиц техники. Всего с начала спецоперации противник потерял:

https://ria.ru/20241124/spetsoperatsiya-1985444802.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф