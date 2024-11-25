Российская ПВО сбила восемь баллистических ракет
Минобороны РФ сообщило о перехвате 8 баллистических ракет
Зенитный ракетный комплекс "Бук". Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки российские силы ПВО сбили восемь баллистических ракет, сообщило Минобороны.
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"Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь баллистических ракет, шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
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Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по военным аэродромам, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий украинского ВПК, и скоплениям живой силы и техники ВСУ в 138 районах, добавили в военном ведомстве.
В целом за сутки потери ВСУ на всех направлениях фронта составили более 1,3 тысячи человек убитыми и ранеными и 30 единиц техники.
Всего с начала спецоперации противник потерял:
- 649 самолетов;
- 283 вертолета;
- 36 648 дронов;
- 586 зенитных ракетных комплексов;
- 19 501 танков и других боевых бронированных машин;
- 1492 боевые машины реактивных систем залпового огня;
- 18 502 орудий полевой артиллерии и минометов;
- 28 718 военных автомобилей.
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