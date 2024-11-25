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Российская ПВО сбила восемь баллистических ракет - РИА Новости, 25.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:14 25.11.2024 (обновлено: 14:55 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/rakety-1985581551.html
Российская ПВО сбила восемь баллистических ракет
Российская ПВО сбила восемь баллистических ракет - РИА Новости, 25.11.2024
Российская ПВО сбила восемь баллистических ракет
За минувшие сутки российские силы ПВО сбили восемь баллистических ракет, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T14:14
2024-11-25T14:55
безопасность
россия
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки российские силы ПВО сбили восемь баллистических ракет, сообщило Минобороны."Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь баллистических ракет, шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по военным аэродромам, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий украинского ВПК, и скоплениям живой силы и техники ВСУ в 138 районах, добавили в военном ведомстве.В целом за сутки потери ВСУ на всех направлениях фронта составили более 1,3 тысячи человек убитыми и ранеными и 30 единиц техники. Всего с начала спецоперации противник потерял:
https://ria.ru/20241124/spetsoperatsiya-1985444802.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российская ПВО сбила восемь баллистических ракет

Минобороны РФ сообщило о перехвате 8 баллистических ракет

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук"
Зенитный ракетный комплекс Бук - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки российские силы ПВО сбили восемь баллистических ракет, сообщило Минобороны.
«
"Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь баллистических ракет, шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
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Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по военным аэродромам, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий украинского ВПК, и скоплениям живой силы и техники ВСУ в 138 районах, добавили в военном ведомстве.
В целом за сутки потери ВСУ на всех направлениях фронта составили более 1,3 тысячи человек убитыми и ранеными и 30 единиц техники.
Всего с начала спецоперации противник потерял:
  • 649 самолетов;
  • 283 вертолета;
  • 36 648 дронов;
  • 586 зенитных ракетных комплексов;
  • 19 501 танков и других боевых бронированных машин;
  • 1492 боевые машины реактивных систем залпового огня;
  • 18 502 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 28 718 военных автомобилей.
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