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Пентагон утверждает, что США еще не оценили ущерб от испытаний "Орешника"
Пентагон утверждает, что США еще не оценили ущерб от испытаний "Орешника" - РИА Новости, 25.11.2024
Пентагон утверждает, что США еще не оценили ущерб от испытаний "Орешника"
США еще не оценили ущерб от испытаний российской ракетной системы средней дальности "Орешник", заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T23:32
2024-11-25T23:32
2024-11-25T23:32
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ВАШИНГТОН, 25 ноя — РИА Новости. США еще не оценили ущерб от испытаний российской ракетной системы средней дальности "Орешник", заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. "Мы еще изучаем это вместе с украинцами, поэтому пока не могу ничего сообщить. Но как только что-то появится, мы предоставим информацию", - заявила Сингх на вопросы журналистов в распространенном сообщении пресс-службы американского военного ведомства. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, министерство обороны сша
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Министерство обороны США
Пентагон утверждает, что США еще не оценили ущерб от испытаний "Орешника"
Пентагон: США еще не оценили ущерб от испытаний российской ракеты "Орешник"