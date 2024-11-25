https://ria.ru/20241125/raketa-1985679376.html

Пентагон утверждает, что США еще не оценили ущерб от испытаний "Орешника"

Пентагон утверждает, что США еще не оценили ущерб от испытаний "Орешника" - РИА Новости, 25.11.2024

Пентагон утверждает, что США еще не оценили ущерб от испытаний "Орешника"

США еще не оценили ущерб от испытаний российской ракетной системы средней дальности "Орешник", заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T23:32

2024-11-25T23:32

2024-11-25T23:32

в мире

россия

украина

сша

владимир путин

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985157281_58:0:942:497_1920x0_80_0_0_30b8e53036432afdb5c7c387949744af.jpg

ВАШИНГТОН, 25 ноя — РИА Новости. США еще не оценили ущерб от испытаний российской ракетной системы средней дальности "Орешник", заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. "Мы еще изучаем это вместе с украинцами, поэтому пока не могу ничего сообщить. Но как только что-то появится, мы предоставим информацию", - заявила Сингх на вопросы журналистов в распространенном сообщении пресс-службы американского военного ведомства. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сша, владимир путин, министерство обороны сша